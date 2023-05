Google usunie Twoje konto, jeśli przez pewien czas tam nie zajrzysz

Takiej zagrywki chyba nikt się nie spodziewał. Takiej zagrywki chyba nikt się nie spodziewał.



Wiele wskazuje na to, że Google właśnie zaktualizowało swoją politykę wobec nieaktywnych kont. Do tej pory była mowa o wyczyszczeniu danych przechowywanych na kontach, na które nie zaglądano przez co najmniej dwa lata. Teraz zdecydowano się pójść o krok dalej – takie konta zostaną po prostu bezpowrotnie usunięte i użytkownik nie będzie w stanie ich odzyskać. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej, bo sprawa jest niezwykle poważna.





Google bierze się za nieaktywne konta



Trudno zrozumieć niektóre decyzje podejmowane przez korporacje. Jeśli chodzi o Google, to tutaj dochodzi najczęściej do nakładania swego rodzaju ograniczeń na klientów. Chyba wszyscy pamiętają sytuację z 2020 roku, kiedy to zdecydowano się zakończyć bezpłatną nieograniczoną przestrzeń dyskową w usłudze Zdjęcia Google. Wtedy też zaktualizowano politykę dotyczącą nieaktywnych kont. Po trzech latach jesteśmy świadkami kolejnych poprawek.



Nowa polityka wejdzie w życie najwcześniej w grudniu 2023 roku, więc internauci mają jeszcze nieco czasu na zapoznanie się z jej zapisami. Chodzi głównie o fakt, że konta nieużywane przez więcej niż dwa lata zostaną całkowicie usunięte. Tyczy się to również adresów Gmail – te także przestaną być aktywne, ale założenie na nie nowego konta również stanie się niemożliwe. To akurat jedna z niewielu dobrych wiadomości w tym temacie.



Źródło: Google



No dobra, ale co liczy się jako aktywność konta? Na oficjalnym blogu Google wyczytać możemy, iż chodzi o przeczytanie/wysłanie e-maila, użycie Dysku Google, obejrzenie filmu na YouTube, pobranie aplikacji ze Sklepu Play, wykorzystanie wyszukiwarki Google oraz zalogowanie się za pomocą Google do aplikacji/usług firm trzecich. Możliwości na utrzymanie swojego konta jest więc naprawdę sporo. Nie wydaje się to zbyt trudne, choć oczywiście może przyczynić się do wzrostu niezadowolenia wśród wielu konsumentów.



Jeśli więc posiadacie kilka kont Google, to koniecznie zadbajcie o chociaż najmniejszą aktywność. Mało która osoba chce raczej utracić wszelkie zapisane dane oraz pozbawić się możliwości skorzystania z własnego adresu e-mail. Dobra, ale dlaczego koncern w ogóle podjął taką decyzję? Czy czyszczenie kont nie wystarczyło i niezbędne jest się ich pozbycie? Jak możemy przeczytać w opublikowanym oświadczeniu:



Jeśli konto nie było używane przez dłuższy czas, jest bardziej prawdopodobne, że zostanie naruszone. Dzieje się tak, ponieważ zapomniane lub nienadzorowane konta często opierają się na starych hasłach, nie mają skonfigurowanego uwierzytelniania dwuskładnikowego i otrzymują mniej kontroli bezpieczeństwa przez użytkownika. Nasza wewnętrzna analiza pokazuje, że porzucone konta mają co najmniej 10 razy mniejsze prawdopodobieństwo skonfigurowania weryfikacji dwuetapowej niż konta aktywne. Oznacza to, że konta te są często podatne na ataki, a gdy konto zostanie naruszone, może zostać wykorzystane do wszystkiego, od kradzieży tożsamości po wektor niechcianych lub nawet złośliwych treści, takich jak spam.



Szykują się więc zmiany, na które warto się odpowiednio przygotować.



Źródło: Google, The Verge / Zdjęcie otwierające: pexels.com