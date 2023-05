Friz ma się coraz lepiej. EKIPA zarabia sporo pieniędzy

Była seria upadków, to teraz czas na wzloty. Była seria upadków, to teraz czas na wzloty.



Przedstawiciele firmy EKIPA Holding S.A. opublikowali właśnie raport za pierwszy kwartał 2023 roku. Okazuje się, że tym razem ma on dosyć pozytywny wydźwięk – odnotowano bowiem wzrost zysku oraz utrzymano wysoką pozycję gotówkową. Wygląda więc na to, że Friz i spółka mają się bardzo dobrze, co zapewne przełoży się na debiut nowych projektów oraz kolejne inwestycje. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Spółka popularnego Friza ma się coraz lepiej



Nie tak dawno informowaliśmy Was o powołaniu projektu ESSA, którego zadaniem będzie wprowadzenie na rynek produktów spożywczych sygnowanych logo popularnych influencerów. Friz chce najwyraźniej w ten sposób powtórzyć sukces sławnych lodów – te swego czasu znikały ze sklepowych półek w mgnieniu oka. Ta wiadomość była światełkiem w tunelu ciemnym od strat ponoszonych jeszcze niedawno przez firmę jednego z najbardziej rozpoznawalnych twórców na terenie naszego kraju.



Opublikowany właśnie raport za pierwszy kwartał 2023 roku to także dosyć pozytywna wiadomość. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły bowiem 6,583 mln zł (usługi marketingowe + ubrania i gadżety sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego). Jeśli zaś chodzi o zysk netto (po uwzględnieniu wszystkich kosztów), to wyniósł on 811 tys. zł. Ponadto po raz kolejny poinformowano o wysokiej pozycji gotówkowej – na kontach wszystkich spółek znajduje się 15,36 mln zł, więc mówimy o dosyć stabilnej pozycji samego biznesu.



Okej, ale co pochłonęło aż tyle pieniędzy? Cóż, głównie są to usługi obce (3,86 mln zł), wynagrodzenia (890 tys. zł), amortyzacja (302,4 tys. zł), pozostałe koszty rodzajowe (298,7 tys. zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów (269,8 tys. zł) oraz reszta wydatków operacyjnych (688,7 tys. zł). Nie mamy jednak informacji jeśli chodzi o zmianę wyników finansowych firmy rok do roku, co nieco przeszkadza w sporządzeniu obiektywnej oceny.



Wiadomo jednak, że nie było zbyt kolorowo. Teraz sytuacja podobno się ustabilizowała i inwestorzy mogą spać spokojnie. W tym wszystkim ma pomóc rzecz jasna wprowadzenie kolejnych produktów na rynek – zobaczymy co z tego wyjdzie. Friz (jest on głównym akcjonariuszem spółki EKIPA Holding S.A.) na pewno jednak nie może narzekać, ale trudno też od niego oczekiwać, by spoczął na laurach. Musi wykonać sporo pracy, by wciąż znajdować się na szczycie polskiego internetu.



Warto przypomnieć, iż niedawno odbyła się emisja drugiej edycji programu „Twoje 5 Minut” – oglądało go mnóstwo osób, a do EKIPY dołączyło aż 7 nowych influencerów. Najważniejsze przedsięwzięcia rozpadniętej grupy twórców zdają się więc podążać właściwym torem.



Na koniec przytoczmy oficjalne oświadczenie Łukasza Wojtycy, prezesa zarządu EKIPA Holding S.A.:



Nasz biznes charakteryzuje się pewną sezonowością i pierwszy kwartał jest zazwyczaj najsłabszy. Tym bardziej cieszą nas takie wyniki jakie osiągnęliśmy, pomimo słabszego otoczenia oraz wydatków inwestycyjnych jakie ponieśliśmy. Wszystkie gałęzie naszego biznesu się rozwijają i strategia, którą prezentowaliśmy w zeszłym roku przynosi rezultaty. Ponadto nasza firma się profesjonalizuje, poprzez wzmocnienie zespołu i to mnie bardzo cieszy. Myślę, że przed EKIPĄ najlepszy czas, pełen niespodzianek i sukcesów! Będziemy zaskakiwać naszych fanów na całym świecie niesamowitymi projektami! – podsumował Łukasz Wojtyca, Prezes Zarządu EKIPA Holding S.A.



