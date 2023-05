Szef KRRiT chce nadzorować polski Internet

Oczywiście dla dobra Polaków.

Polski rząd ma coraz większą liczbę pomysłów dotyczących regulacji związanych z Internetem. Z końcem kwietnia informowaliśmy Was o projekcie ustawy mającej wprowadzić blokadę pornografii w Polsce . Teraz, w swojej rozmowie z wSieci sugeruje, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna zyskać kompetencje umożliwiające nadzorowanie Internetu w naszym kraju.Nie chodzi o cenzurę, ale dobro wszystkich Polaków. Można by rzec: argumentacja w takich przypadkach zawsze jest identyczna. Internautom trudno oprzeć się przekonaniu, że "dobro" definiować ma partia rządząca oraz namaszczona przez nią KRRiT.- przypomniał Maciej Świrski. Zasugerował tym samym, że podobnie trzeba nadzorować treści publikowane w sieci.- dodaje.

"Opinie mogą być dowolne, ale fakty muszą być prawdziwe, nie mogą być wymyślane, nie mogą być fake newsami. Jeżeli środowisko dziennikarskie i nadawcy nie będą tej zasady pilnowali, ich wiarygodność będzie tylko malała. Podobnie jak trzeba przypomnieć o konieczności zwrócenia się do osoby, o której się opowiada, pisze z prośbą o odniesienie się do zarzutów, komentarz, zajęcie stanowiska. Ona ma prawo odmówić, ale musi mieć taką możliwość"

"Jako regulator rynku mówię nadawcom otwarcie: wasze opinie mogą być dowolne, wasz stosunek do rządu jest mi obojętny, ale wasi reporterzy i prezenterzy muszą mówić prawdę, nie mogą kłamać co do faktów"

Po co zatem nadzór nad Internetem?

"Prawdziwie groźna cenzura to dziś bowiem ta, po którą sięgają wielkie koncerny technologiczne. One naprawdę mogą kogoś wyciszyć, wymazać i odebrać prawo głosu. Państwo polskie musi temu przeciwdziałać. Cenzura jest zakazana, a ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem cenzury w każdej formie"

Maciej Świrski, szef KRRiT. | Źródło: zrzut ekranu z YouTube PAPDalej Świrski przytacza przykład "fake newsów" o "rzekomym zatruciu Odry rtęcią".- mówi Świrski.Jeśli uważnie śledzicie debatę publiczną wiecie zapewne, że "fakty" są zupełnie inne w ocenie partii będącej u władzy i sił opozycji. I tak, fakty nie powinny podlegać ocenie, bo... są faktami.Podobno po to, aby bronić praw Polaków oraz wolności słowa.- mówi Świrski.Internauci szybko zwrócili uwagę, że wcześniej w tej samej rozmowie Świrski pochwalił cenzurowanie "Magii nagości". Przypominają też jego dorobek w zakresie walki o interesy Prawa i Sprawiedliwości i łagodnego traktowania prorządowych mediów, jak choćby TVP.Siedziba KRRiT. | Źródło: gov.plŚwirski wcześniej podejmował postępowania mające na celu nałożenie kary na TVN za reportaże w TVN24 o podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza i Janie Pawle II w kontekście pedofilii w Kościele, TOK FM za krytykę dotyczącą podręcznika "Historia i Teraźniejszość" autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego w TOK FM oraz Radio ZET za przekazane opinii publicznej informacje o wyjątkowo długim pobycie męża Elżbiety Witek na oddziale intensywnej opieki medycznej.Źródło: wSieci via wirtualnemedia