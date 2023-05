Microsoft jednak przejmie Activision? Jest zgoda UE!

Mega news



W dniu dzisiejszym, Unia Europejska wyraziła zgodę na przejęcie firmy Activision Blizzard przez Microsoft. Transakcja ta, o wartości 68,7 mld dolarów może być potencjalnie jednym z największych przejęć w historii branży technologicznej. W ciągu ostatnich tygodni opisywana sprawa znajdowała się pod lupą, a przeciwko przejęciu Activision przez Microsoft głośny sprzeciw wyrażało między innymi Sony.





Do Microsoftu może dołączyć prawdziwy skarb





Na mocy tej umowy, Microsoft stanie się właścicielem jednej z najważniejszych firm w branży gier wideo. Activision Blizzard to gigantyczne przedsiębiorstwo, odpowiedzialne za takie tytuły jak "Call of Duty", "World of Warcraft" i "Overwatch". Dzięki temu, Microsoft nie tylko zyska dostęp do tych znakomitych tytułów, ale również do zespołów deweloperskich, które mają ogromne doświadczenie w tworzeniu gier.



Kluczowe jest to, że decyzja o zatwierdzeniu tego przejęcia przez Unię Europejską nie była prosta. W toku procesu decyzyjnego, Komisja Europejska badała możliwość, że Microsoft może ograniczyć dostęp do produktów Activision Blizzard na platformach konkurencyjnych. Po szczegółowym zbadaniu sprawy, Komisja doszła do wniosku, że transakcja nie spowoduje znacznego ograniczenia konkurencji na rynku.





fot. Activision



Decyzja ta jest istotna nie tylko dla Microsoftu i Activision Blizzard, ale również dla całego sektora technologicznego. Pokazuje ona, że gigantyczne firmy technologiczne, takie jak Microsoft, nadal mogą rosnąć i rozwijać się przez przejmowanie innych firm, mimo rosnących obaw o monopolistyczne praktyki w tej branży.



Pamiętajmy jednak, że ta transakcja nie jest jeszcze zakończona. Wciąż oczekuje ona na zatwierdzenie przez inne organy regulacyjne, w tym przez Departament Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak, decyzja UE jest ważnym krokiem w tym procesie i z pewnością przyspieszy, a także przełoży się na pozytywne zakończenie całej sprawy.





Czy Game Pass doczeka się rewolucyjnej zmiany?





W dobie przejęcia Activision przez Microsoft można doszukiwać się poszlak potencjalnej rewolucji usługi Game Pass.



Zyskując dostęp do biblioteki Activision, amerykańska firma mogłaby znacząco poszerzyć swoje portfolio oferowanych tytułów.



Czy tak faktycznie się stanie? Pożyjemy, zobaczymy. .



zdj. otwierające - Unsplash.com / źródło: NYT