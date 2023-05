Wycinarka do styropianu zbudowana z LEGO

Zobacz ją w akcji.

Wycinarka styropianu z LEGO

Z klocków LEGO można zbudować prawdziwe cuda. To trochę jak z grą Minecraft , gdzie tworzenie zdumiewających projektów jest szalenie czasochłonne i wymaga nie tylko kreatywności, ale i... zmysłu programistycznego. Tak moi drodzy, istnieją, których pracą może zarządzać kontroler. Youtuber prowadzący kanałzaprezentował trzyosiową wycinarkę do styropianu, skonstruowaną z LEGO.Wycinarka styropianu z klocków LEGO niemal w całości powstała z lubianych klocków duńskiej firmy. Niemal, bo część tnąca jest w istocie podgrzewaną przecinarką drutową, a drut grzejny noża nie jest elementem LEGO. Pracą tej intrygującej konstrukcji z kilkoma serwomotorkami zawiaduje kontroler zYoutuber pokazał kilka ciekawych zastosowań wycinarki. Fajnie prezentują się cyfry wycięte ze styropianu, ale naprawdę imponująco wygląda dopiero wycinanie dużego pionka szachowego.Twórca nie pochwalił się kosztem klocków wykorzystanych do stworzenia projektu. Jeden z internautów oszacował, że wynosi on mniej więcej 800 dolarów (). Klocki kosztują zapewne nieco poniżej 200 dolarów. Silniczki to wydatek ok. 40 dolarów za sztukę, a kontroler z EV3 - 440 dolarów.Dodać wypada, że to nie pierwsza wycinarka z LEGO, jaką widział świat. W 2017 roku udało się stworzyć 4-osiową, odrobinkę bardziej zaawansowaną wycinarkę.Źródło: YouTube, zdj. tyt. zrzut ekranu z Akiyuki Brick Channel