Napiwki dla kas samoobsługowych i automatów. Nowy, kuriozalny pomysł korporacji

Czy to nie aby lekka przesada?

Daj napiwek kasie samoobsługowej

"Byłem zdezorientowany, ponieważ nie było do końca jasne, komu daję napiwek, ale i tak go dałem"

Napiwki. Temat odwiecznych sporów i licznych dyskusji. Czy powinniśmy dawać napiwki? Jeśli tak, to komu i w zasadzie dlaczego? O ile napiwek można dać przecież dosłownie każdemu, z czystej grzeczności, to z jakiego powodu przedstawiciele niektórych zawodów wydają się go wręcz domagać? Na te pytania da się udzielić wielu zróżnicowanych odpowiedzi. Konia z rzędem jednak temu, kto powie, dlaczego napiwek należy się kasie samoobsługowej? Takich gratyfikacji zaczęły domagać się wybrane automaty w Stanach Zjednoczonych, wywołując niemałą burzę medialną.Wybrane kasy samoobsługowe i automaty sprzedażowe w amerykańskich kawiarniach, na stadionach sportowych i na lotniskach od teraz proszą o napiwki, a klienci są tym faktem oburzeni. To najnowszy "genialny" pomysł korporacji, których przedstawiciele twierdzą, że środki z napiwków trafią do pracowników, którzy są wyłączeni z procedury obsługiwania klienta.Problem z dawaniem napiwków kasie samoobsługowej jest bardzo prosty: darczyńca nie może być pewny tego, że pieniądze faktycznie trafią do jakiegoś pracownika. A jeśli trafią, to jaki procent kwoty napiwku zabierze pracodawca? Ile operator maszyny?Wall Street Journal przytacza historie Amerykanów ze zdumieniem odczytujących komunikaty o możliwości pozostawienia czegoś ekstra maszynie sprzedającej napoje. O grozo, część osób po chwili wahania... daje napiwek. Te proponowane nie są małe, a "zalecane" kwoty startują czasem z poziomu 18 procent wartości zamówienia.- powiedział jeden z rozmówców WSJ.Skoro choćby promil konsumentów postanowi zostawić coś "ekstra", to znaczy, że pomysł warto było przerodzić w czyn. Jednym słowem: firmy już teraz mogą odtrąbić sukces.