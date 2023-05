Sieć 5G od Plusa przyśpieszy do 1 Gb/s

Korzystasz z danych mobilnych i jesteś w sieci Plus? Mamy dobre wieści. Jak donosi operator, prędkość przesyłania wzrośnie dzięki włączeniu 5G na dodatkowym paśmie 2100 MHz oraz zastosowaniu technologii agregacji pasm z wykorzystaniem technologii 5G.



Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym, testy nowych rozwiązań zakończyły się sukcesem i już wkrótce klienci Plusa będą mogli cieszyć się jeszcze lepszymi parametrami transmisji danych. Do tej pory sieć 5G Plusa działała w dedykowanym paśmie 2600 MHz. Natomiast w najbliższym czasie, w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju, transmisja danych w technologii 5G uruchomiona zostanie na kolejnym paśmie – 2100 MHz.



Wykorzystanie pasma 2600 MHz i 2100 MHz

Plus zamierza efektywne wykorzystać oba pasma, a jest to możliwe dzięki agregacji dwóch nośnych, czyli łączenia pasm, w technologii 5G. Nowe rozwiązanie pozwoli na równoczesne wykorzystanie obydwu pasm: 2600 MHz i 2100 MHz do transmisji danych pomiędzy nadajnikiem a urządzeniem, z którego korzysta użytkownik 5G Plusa.



"Udostępnienie agregacji dwóch nośnych 5G to kolejne innowacyjne wdrożenie technologiczne, które będzie realizowane w sieci Plus. Testowane przez nas rozwiązanie jest nie tylko unikalne w skali naszego kraju, ale również, po raz kolejny stawia nas w gronie pionierów technologicznych na świecie" – komentuje Jacek Felczykowski, Wiceprezes Zarządu operatora sieci Plus.



Zastosowane rozwiązanie pozwala równocześnie na agregację 3 pasm – dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz). Dzięki temu maksymalna szybkość technologiczna sieci, dostępna dla klientów Plusa z wykorzystaniem zasobów 5G i 4G zwiększy się z 600 Mb/s do 1 Gb/s.



Źródło: materiały prasowe