Wish idzie na dno. Spółka Polaka straciła niemal 100 procent wartości

A miało być tak pięknie...

Wielki sukces

Wielka porażka

Jeśli zapytałbym Was o chińskie internetowe platformy sprzedażowe, zapewne większość z Was wymieniłaby jednym tchem AliExpress , Gearbest, może Banggood i. O ile jednak trzy pierwsze odpowiedzi byłyby poprawne, to ostatnia byłaby daleka od prawdy. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że Wish założył Polak, Piotr Szulczewski . Najmłodszy miliarder w prestiżowym rankingu 500 najbogatszych ludzi na świecie według Forbesa zarobił majątek na Wish, ale teraz inwestorzy nie mają żadnych powodów do zadowolenia.Notowana na Nasdaq spółkazostała założona właśnie przez Piotra Szulczewskiego. To ona odpowiada za aplikację zakupową Wish . ContextLogic weszło na giełdę w Stanach Zjednoczonych u szczytu popularności Wish, w grudniu 2020 roku. Przed debiutem w IPO akcje sprzedawano inwestorom po 24 dolary za sztukę, zbierając w ten sposób 1,1 miliarda dolarów. Kapitalizacja firmy przekroczyła 14 miliardów dolarów, co stanowiło kosmiczny wynik. Szulczewski miał pakiet 18 procent akcji o wartości ponad 2,5 miliarda dolarów.I miał nosa do tego, aby szybko się ich pozbyć.W lutym 2021 roku cena akcji Wish osiągnęła rekordowe 32 dolary, a kapitalizacja wyniosła. ContextLogic sponsorowało znaną drużynę NBA Los Angeles Lakers. Od tamtego czasu było już tylko gorzej.Roczne przychody ContextLogic za 2022 rok wynosiły 570 milionów dolarów. Za dwa lata wykazano 750 milionów dolarów skumulowanej straty netto. Były to lata pandemiczne, kiedy to ludzie w sieci kupowali na potęgę. Niestety, o Wish mówiono coraz częściej w kontekście oszustw i towarów niskiej jakości. Na Wish chciało kupować coraz mniej osób. Liczba użytkowników spadła z ok. 100 milionów w dniu debiutu na giełdzie do 14 milionów na koniec 1. kwartału 2023 roku.Obecnie kurs ContextLogic jest o 99 procent niższy od tego ze szczytu.Za sprawą scalenia akcji (30 posiadanych akcji wymieniano na jedną akcję) uniknięto sytuacji, w których te byłyby warte mniej niż 30 centów za sztukę - przekłada się na 99-procentowy spadek względem szczytu. Teraz akcje Wish kosztują 7,45 dolarów za sztukę, a kapitalizacja ContextLogic to zaledwie.... Przypominam: w szczycie było to 18,3dolarów.