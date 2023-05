Rząd przekazał 2 mln złotych z pieniędzy Polaków na serwis, którego nikt nie czyta

Ciekawy przypadek Sovereignty.pl.

Trudno nadążyć za tym, co dzieje się w Internecie, choćby tylko w jego polskim zakątku. Każdego dnia jedne strony internetowe są likwidowane, a na ich miejsce powstają nowe. Nie wszystkie serwisy tworzone są jednak przy wykorzystaniu pieniędzy publicznych (czyt. pochodzących z kieszeni polskich podatników), a to właśnie im świadomi obywatele powinni przyglądać się z największą uwagą. Gigantyczne, opiewające na niemal 2 milion złotych dofinansowanie z państwowegoministradostali twórcy prorządowego tygodnika "doRzeczy", celem stworzenia serwisu. Efekt? Książkowy przykład marnotrawienia publicznych środków.Sovereignty.pl to serwis, który rozpoczął działalność w 2023 roku. Do tej pory ma 88 fanów na Facebooku oraz 524 obserwujących na Twitterze. Spora w tym zasługa dziennikarzy Gazety Wyborczej, którzy jako pierwsi opisali sprawę kontrowersyjnego dofinansowania. Dlaczego kontrowersyjnego? Bo taotrzymała na początek działalności 1,867 mln złotych dotacji, a serwis wygląda jak stworzony przez ucznia szkoły podstawowej.Anglojęzyczny serwis jest podobno kierowany do czytelnika zagranicznego. Misją projektu jest przedstawianie pozytywnego obrazu Polski na arenie międzynarodowej i - co niezmiernie istotne - szerzenie polskiej myśli konserwatywnej.- czytamy. W jaki sposób serwis Sovereignty.pl miałby czemukolwiek przeciwdziałać? Trudno powiedzieć.można na nim przeczytać odgrzewane treści z prawicowych mediów.

Takie projekty są skazane na porażkę, ale przecież nie muszą osiągać sukcesu

Strona Sovereignty.pl nie wygląda jak projekt warty miliony złotych, raczej jak kiepsko wykonane zadanie domowe z informatyki. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuNa Sovereignty.pl widnieją treści broniące Jana Pawła II, ostrzegające przed "ideologią gender" i nawołujące do starań o reparacje wojenne. Nie brakuje też treści przeciwnych Unii Europejskiej. Kto to czyta? W zasadzie nikt.Similar Web sugeruje, że Sovereignty.pl odwiedziło w kwietniu 2,9 tysięcy internautów, co jest wynikiem żenującym. 90 procent internautów zamykało stronę od razu po wejściu na stronę główną, a 100 procent wejść wygenerowano z Polski.SimiliarWeb sugeruje, że średni czas wizyty na Sovereignty.pl wynosi... 1 sekundę. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuSerwis Sovereignty.pl na pewno na siebie nie zarobi, ale wcale nie musi. Jak zwracają uwagę internauci, kluczowym jest tutaj to, aby zarobiły na nim osoby odpowiedzialne za otrzymanie dotacji. Wszystko prezentuje się tak, jakby zostało stworzone najniższym kosztem. Strona postawiona na Wordpressie przypomina raczej efekt przeciętnie wykonanej pracy domowej. Jeśli nie zrobił jej uczeń liceum w przerwie od CS-a, to koszt postawienia takiej witryny nie powinien przekroczyć kilkuset (kilkudziesięciu?) złotych.Treści? Sami je oceńcie. Autorami są m.in. dziennikarze tygodnika "doRzeczy" - Paweł Lisicki, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Semka, autorzy "Historii Do Rzeczy" Piotr Zychowicz i Krzysztof Masłoń oraz Paweł Chmielewski z "Polonia Christiana". Teksty to tłumaczone "przeklejki" z tych prawicowych mediów.Pamiętacie jeszcze nowy portal dla młodzieży SwipeTo ? Pewnie nie. Portal młodzieżowy Telewizji Polskiej wystartował w październiku 2022 roku, opisały to media i wtedy słuch o nim zaginął. Tutaj statystyki są zbliżone - w kwietniu witryna odnotowała według SimilarWeb 39400 wizyt. Przypominam, że zespół redaktorski składał się w ubiegłym roku z 30 osób, które za swoją pracę otrzymywały wynagrodzenie z pieniędzy - zgadliście - podatników.Książkowe przykłady marnowania pieniędzy. Niby niedużych w skali budżetu kraju, ale trochę tu, trochę tam...Źródło: mat. własny, Gazeta Wyborcza