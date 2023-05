Youtuber rozbił samolot, który pilotował dla uciechy widzów. Grozi mu więzienie

To może być długa odsiadka.



Internauci w mediach społecznościowych robią często naprawdę idiotyczne rzeczy tylko po to, aby zyskać więcej wyświetleń. Niektórzy czynią to z czystej głupoty i nie z myślą o zarobku, a internetowej sławie. Inni nieźle kalkulują, przeliczając odsłony na dochody z reklam. Obie grupy są tak samo szkodliwe. Trevor Jacob, 29-letni youtuber, który dla wyświetleń rozbił swój samolot, już wkrótce boleśnie odczuje, że był to bardzo zły pomysł.



Youtuber rozbił samolot dla odsłon. Grozi mu długoletnie więzienie

20 lat odsiadki grozi 29-latkowi, który 24 grudnia 2021 roku opublikował na YouTube film, na którym rozbił samolot. Nagranie ma dziś 3,6 miliona wyświetleń i są one zasługą w dużej mierze burzy medialnej, jaka rozpętała się wkoło nagrywającego w ostatnim czasie.



W listopadzie 2021 roku Jacob za sterami samolotu wystartował z lotniska Santa Barbara w Kalifornii na samodzielny lot. Uprzednio zamontował na samolocie cały arsenał kamer. Oprócz nich pilot wziął ze sobą spadochron oraz selfie stick. Nie miał zamiaru dolecieć do żadnego celu. W trakcie lotu planował się katapultować.



Jak pomyślał, tak zrobił.