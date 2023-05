Influencerka stworzyła wirtualną wersję siebie. Można ją wynajmować na minuty

Dożyliśmy dziwnych czasów.

Randka z chatbotem

"Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pocieszenia, miłości, czy po prostu chcesz ponarzekać na coś, co wydarzyło się w szkole lub w pracy, CarynAI zawsze będzie do Twojej dyspozycji"

CarynAI usage is up 500% — Caryn Marjorie (@cutiecaryn) May 10, 2023

Rozwiązanie skazane na sukces

Internet daje w dzisiejszych czasach gigantyczne możliwości zarobku, a ich skala zależy nie tylko od szczęścia i pracowitości, ale też od kreatywności. W tym momencie przypomniał mi się na przykład wcielony w życie pomysł dwójki kolegów, którzy postanowili sprzedawać rozbierane zdjęcia kobiety wygenerowanej przez sztuczną inteligencję . Dziś chciałem zaprezentować inną ideę, do realizacji której zaprzęgnięto nowoczesną technologię. Pewna influencerka stworzyła swoje wirtualne alter ego, z którym można umawiać się na randki.to głosowy chatbot, który został wyszkolony do tego, aby naśladować influencerkę o pseudonimiew celach zarobkowych. W jaki sposób? Otóż można go wynajmować na minuty, aby udawał żywą osobę. To propozycja dla osób samotnych, czy raczej mocno zdesperowanych, które za takie towarzystwo są w stanie płacić- powiedziała Marjorie w swojej rozmowie z dziennikarzami Fortune.CarynAI mówi głosem Marjorie oraz udziela odpowiedzi zbliżonych do tych, których mogłaby udzielać gwiazdka mediów społecznościowych. Chatbot powstał z pomocą firmy AI Forever Voices i modeluod OpenAI.W tej chwili za dostęp do CarynAI. W ciągu tygodnia aplikacja podobno zebrała ponad 71 610 dolarów () od użytkowników, z których 99 procent stanowią mężczyźni.Marjorie powiedziała Fortune, że jej zrobotyzowane "ja" może przynosić jej nawetmiesięcznie.Domyślacie się zapewne, że mało kto chciałby płacić za bota naśladującego jakąś przypadkową kobietę. Marjorie ma obecnie około 1,8 miliona subskrybentów na Snapchacie i setki tysięcy obserwujących na innych platformach takich jak Instagram TikTok . Mnóstwo osób dałoby wiele, aby z nią porozmawiać, a chatbot daje namiastkę tego i czegoś więcej.Czy tylko mi w tym momencie przypomniał się szalenie smutny film Her?Źródło: Fortune , zdj. tyt. Caryn Marjorie @Twitter