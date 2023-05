W Warszawie postało Hybrid Workplace Experience Centre. Stanowi wzorzec dla pracodawców

To pierwsze takie miejsce w Europie.

Za sprawą pandemii COVID-19 praca biurowa zmieniła się nie do poznania. Teraz szczególnie duża liczba pracowników stawia na wykonywanie swoich zawodowych obowiązków zdalnie lub w sposób hybrydowy – spędzając część tygodnia w domu, a część w biurze. To dla pracodawców niemałe wyzwanie.Hybrydowy model pracy wymaga ze strony pracodawców elastycznego podejścia. Ci muszą dostosować swoje przestrzenie biurowe tak, aby te umożliwiały komfortową i produktywną pracę hybrydową. Ale jak te przestrzenie biurowe powinny wyglądać? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w nowo otwartym, pierwszym w Europie warszawskimHybrid Workplace Experience Centre, które zostało oficjalnie otwarte wczoraj, 9 maja, to projekt zainicjowany przezoraz, zrealizowany ze wsparciem firm. Miejsce to stanowi wzorzec nowoczesnego, dostosowanego do pracy hybrydowej i ergonomicznego biura.

Praca hybrydowa to teraz norma

Wyjątkowe miejsce w stolicy

Przykład aranżacji przestrzeni do pracy indywidualnej w Hybrid Workplace Experience Centre.Jak takie nowoczesne biuro powinno się prezentować? Zdaniem ekspertów powinno ono zawierać funkcjonalne, nowoczesne przestrzenie, w tym pomieszczenia akustyczne typu room-in-room, umożliwiające pracę hybrydową w niewielkich grupach. Jego nieodłączną częścią powinny być też technologie audio i wideo – od komputerów, monitorów, słuchawek i projektorów, przez głośniki, soundbary, zestawy głośnomówiące i kamery, aż po tablety i jednostki centralne. Poza tym nie można zapominać o dostępie do usług takich jak Microsoft Teams Sale konferencyjne w nowoczesnych biurach muszą dysponować odpowiednim sprzętem audio i wideo.Mile widzianymi rozwiązaniami w nowoczesnych biurach są również systemy mobilnych modułów, które umożliwiają w razie potrzeby szybką zmianę aranżacji biura. Z kolei inteligentne folie ciekłokrystaliczne pozwalają na zapewnienie pracownikom odpowiedniej prywatności, umożliwiając zmianę przejrzystości każdej z szyb.Szyby wyposażone w folie ciekłokrystaliczne pozwalają na pracę z zachowaniem prywatności.Pierwsze na świecie Hybrid Workplace Experience Centre powstało w Dubaju. Tak jak ono, Hybrid Workplace Experience Centre w Warszawie wesprze pracowników w procesie transformacji ich biur w odpowiedzi na nową rzeczywistość. Taka transformacja jest potrzebna, co pokazują badania.Według danychaż 89% firm w Polsce wdrożyło hybrydowy model pracy. Najczęściej stosowany jest model, w którym pracownicy spędzają w biurze 50 procent czasu, a drugie 50 procent w domu. Taki model wdrożyło niemalże dwie trzecie organizacji wykorzystujących model hybrydowy, bo aż 59%.Z drugiej strony 55 procent polskich pracowników twierdzi, że mniej niż połowa sal konferencyjnych w ich biurach jest wyposażona w sprzęt do prowadzenia spotkań wideo. 23 procent pracowników nie ma dostępu do żadnej sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt wideo. Dla porównania tylko 11 procent Amerykanów, 14 procent Brytyjczyków, 20 procent Niemców, 21 procent Francuzów i 22 procent Japończyków twierdzi, że nie ma w swoim biurze dostępu do sal konferencyjnych z rozwiązaniami do wideokonferencji.Pomieszczenie akustyczne Nooxs THINK TANK w Hybrid Workplace Experience Centre w Warszawie.Hybrid Workplace Experience Centre Polska znajduje się w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 9A, w budynku Bene-Warszawa. Centrum można odwiedzić w ramach umówionego wcześniej spotkania. Takie spotkanie umówisz pod tym adresem . Więcej informacji o Hybrid Workplace Experience Centre znajdziesz na stronie HWEC Źródło: oprac. własne