Człowiek w lateksie aresztowany. Był gwiazdą mediów społecznościowych

Lokalny 'superbohater'.



Każdy kraj ma swoje lokalne gwiazdy mediów społecznościowych. Dziś donosiliśmy na przykład o pewnym 23-latku z Polski, który Somerset Gimp, znany także jako "mężczyzna w lateksie". Przedziwna persona terroryzująca mieszkańców miejscowości w pobliżu Weston-super-Mare została właśnie aresztowana przez policję.



Mężczyzna w lateksie zatrzymany

Mężczyzna po trzydziestce został aresztowany w pobliżu Weston-super-Mare po tym, jak wyskoczył pod nadjeżdżający samochód, a później wił się na ziemi, doprowadzając do paniki kobietę kierującą pojazdem. Persona przemierzająca ulice w charakterystycznym lateksowym stroju jest lokalnym celebrytą w hrabstwie Somerset, regularnie goszczącym w mediach społecznościowych. Prawdopodobnie to właśnie ta sława nakręcała jego uciążliwe dla normalnych ludzi działania.



"Potraktowaliśmy doniesienia bardzo poważnie i w ciągu kilku minut od wezwania na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy dokonali aresztowania. Aby uspokoić miejscową społeczność, będziemy przeprowadzać dodatkowe patrole w rejonie Bleadon i każdego, kto jest zaniepokojony tym lub jakimkolwiek innym incydentem, zachęcamy do kontaktu z funkcjonariuszami" - mówił mediom inspektor Graeme Hall.



Mężczyzna w lateksie wyglądał dość osobliwie. | Źródło: Avon and Somerset Police



Pierwsze doniesienia o "wydającym zwierzęce odgłosy" dziwaku w lateksowym stroju, goniącym za ludźmi oraz samochodami pojawiły się w 2016 roku. Od tamtego czasu policjanci interweniowali w jego sprawie co najmniej 20 razy. To, co było niezłą "beką" dla internautów, okazywało się czasem traumatycznym przeżyciem dla młodych kobiet i osób starszych atakowanych przez osobliwego jegomościa.



Wygląda na to, że po siedmiu latach dowcipniś może w końcu trafić za kratki... lub na odpowiednią terapię, jeśli jest osobą z zaburzeniami psychicznymi.



Niewiele trzeba, by stać się celebrytą. W Polsce walczyłby pewnie w Fame MMA albo innych freakfightowych galach.



Źródło: Weston Mercury, zdj. tyt. Avon and Somerset Police