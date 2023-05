Friz chce powtórzyć sukces „lodów Ekipy”. Nadchodzą nowe produkty spożywcze

W tym celu powołano spółkę ESSA. W tym celu powołano spółkę ESSA.



Friz postanowił założyć nową firmę, która docelowo wprowadzi na rynek szereg produktów szybkozbywalnych, co w tym przypadku oznacza najprawdopodobniej artykuły spożywcze. Tym samym możemy spodziewać się podjęcia ponownej próby podboju sklepów poprzez premierę np. płatków śniadaniowych sygnowanych logo popularnej grupy influencerów. Czego więc dokładnie możemy spodziewać się po spółce Essa? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Friz po raz kolejny wkracza do sklepów



Jeśli interesujecie się losami Ekipy, to z pewnością jesteście świadomi, że od dłuższego czasu nie jest to zgrana grupa przyjaciół nagrywających śmieszne filmiki. Teraz główne skrzypce grają rzecz jasna Friz (Karol Wiśniewski) oraz Wujek Łuki (Łukasz Wojtyca), którzy starają się rozwijać biznes pod nieco innym kątem. Na razie nie wygląda to jednak zbyt kolorowo, zwłaszcza jeśli spojrzymy na wyniki firmy EKIPA HOLDING S.A.



Sytuację być może poprawi powołana właśnie spółka ESSA Co sp. z o.o. Właściciele opisują ją jako sposób na wprowadzanie nowych marek i produktów na rynek FMCG (produktów szybkozbywalnych), we współpracy z podmiotami z branży influencerskiej. Pierwszy produkt ma pojawić się na sklepowych półkach już latem tego roku, lecz na razie nie zdradzono jakichkolwiek szczegółów. Kto wie, może doczekamy się debiutu kolejnych lodów? Chyba nie trzeba przypominać jaką popularnością cieszyła się ich pierwsza odsłona. Pewien czas temu w sklepach zadebiutowała natomiast kolejna partia – tym razem postawiono na lody śmietankowe/czekoladowe na patyku.





Trudno stwierdzić na jakiej zasadzie będzie się to wszystko opierać. Może zostanie podjęta współpraca z innymi popularnymi influencerami (np. tymi tworzonymi za pośrednictwem programu internetowego „Twoje pięć minut”)? Jakie rzeczy pojawią się na rynku? Na te pytania odpowiedź poznamy z pewnością już niedługo, ale jedno jest pewne – Friz raczej nie planuje odpuszczać i nieustannie próbuje odnaleźć się na polskim poletku. Zobaczymy czy ESSA Co sp. z o.o. okaże się kluczem do sukcesu.



Nie da się bowiem ukryć, że produkty sygnowane logo influencerów nie są żadną nowością. Wchodząc do Biedronki możemy uświadczyć co najmniej kilku batonów czy rodzajów płatków śniadaniowych z twarzą twórców internetowych „na okładce”. Coś mi się zdaje, iż to dopiero początek tego trendu. Oby tylko produkty okazały się smaczne.



Jak możemy wyczytać z oficjalnego komunikatu firmy EKIPA HOLDING S.A.:



Celem założenia ESSA jest wykorzystywanie globalnych trendów i olbrzymiego potencjału brandów wspieranych przez influencerów. ESSA będzie wprowadzała na rynek marki i produkty w różnych kategoriach FMCG z podmiotami z branży influencerskiej, także spoza grupy kapitałowej Spółki. Do współpracy zaproszono Dariusza Drewnickiego, który w swojej karierze budował i zarządzał portfolio globalnych i lokalnych brandów wielu kategorii FMCG, w korporacjach takich jak Mars, Coca-Cola, Gillette oraz Grupy Neuca. W ESSA odpowiadać będzie za strategiczny rozwój wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Powstanie nowej spółki wpisuje się w strategię EKIPY polegającą na umacnianiu pozycji w branży FMCG. Dzięki sukcesowi lodów i innych produktów EKIPA zdobyła niezbędne doświadczenie, aby kontynuować swój rozwój.



