Szpanował na Instagramie szybką jazdą. 23-latek szybko pożałował

Głupich nie sieją.

Przekroczył prędkość o 156 km/h. Chwalił się tym w sieci

Żyjemy w czasach, w których głupota, prostactwo i lekkomyślność są czymś, co pozwala szybko zyskać sławę w Internecie. W większości przypadków niestety się to opłaca. Wielu dzisiejszych influencerów to osoby rozpoznawalnie wyłącznie za sprawą swoich wybryków. W ślad idoli nierzadko idą naśladowcy, pragnący popisać się przed znajomymi i nieznajomymi w sieci. 23-latek z Mroczenia za chwalenie się idiotycznym i nielegalnym zachowaniem na Instagramie dostał już "nagrodę" od Policji.Osoby przekraczające prędkość na polskich drogach są prawdziwą plagą, z którą nierówną walkę prowadzą przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Czym innym jest jednak zwykłe zagapienie się i w efekcie nieznaczne przekroczenie prędkości, a czym innym celowa jazda z prędkością, jaką powinno się osiągać wyłącznie na zamkniętych obiektach. W długi weekend majowy 23-letni mieszkaniec Mroczenia postanowił sprawdzić, na co stać kierowane przez niego samochody marek3 maja tego roku policjanci z powiatu kępińskiego prowadzili analizę filmów udostępnianych na serwisach internetowych i portalach społecznościowych, celem namierzenia łamiących prawo uczestników zlotów samochodowych. Tak, policjanci regularnie to robią. Jedną z osób namierzonych okazał się opisywany tu 23-latek. Po raz pierwszy prędkość przekroczył 29 kwietnia, kiedy w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 40 km/h samochodem marki Lexus. To nie był szczyt jego głupoty.W ostatni dzień tegorocznej majówki ten sam mężczyzna wrzucił na platformę Instagram film, na którym poza terenem zabudowanym przekroczył prędkość o 156 km/h. Do wykroczenia doszło na drodze ekspresowej. Licznik pojazdu marki Mercedes wskazywał