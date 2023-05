iPhone przetrwał upadek z 4 kilometrów. Nadal działa

A Twój zniszczy się, gdy upadnie z pół metra na chodnik...

iPhone przetrwał upadek z 4 kilometrów

W 2020 roku opisywaliśmy przypadek, gdy iPhone wypadł z samolotu i przetrwał upadek , a całe zajście zarejestrowała jego kamera. Rok później iPhone X spadł na ziemię z wysokości 3 kilometrów i nadal wyglądał jak nowy. Jakiś czas temu na TikToku opublikowano materiał wideo pokazujący przypadek smartfona Apple, któremu nie straszne było wypadnięcie z kieszeni spadochroniarza i uderzenie w powierzchnię naszej planety z wysokości 4 kilometrów.Spadochroniarz, który opisał swoją nietypową historię na TikToku, znajdował się na wysokości 14000 stóp, czyli dokładnie 4,26 kilometra, gdy niespodziewanie (a może raczej spodziewanie?) smartfon wysunął się z jego kieszeni. Sprzęt spadł na szczęście na podmokły teren, co najpewniej w największej mierze sprawiło, że wyszedł z upadku bez szwanku.Tak, we wszystkim jest jeszcze jeden haczyk.Smartfon został prawdopodobnie ocalony dzięki etui, podobnie jak we wcześniej przytaczanych przez nas przypadkach. W tym wypadku miało to być etui marki. I nie, film opublikowany w serwisie TikTok nie jest sponsorowany przez tego producenta. Producent wykorzystał jednak nagranie do promowania stopnia ochrony zapewnianego przez swoje etui.Urządzenie udało się znaleźć dzięki oferowanej przez Apple funkcji lokalizowania zgubionego iPhone'a. Działa naprawdę doskonale.Źródło: TikTok