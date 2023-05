Amerykański miliarder z Doliny Krzemowej chce się zahibernować i… odmrozić w przyszłości

I wie, że to może nie zadziałać.



Miliarder Peter Thiel, współzałożyciel Paypala i pierwszy zewnętrzny inwestor Facebooka, wyraził swoje ciekawe przemyślenia na ten temat podczas wywiadu z niezależną dziennikarką Bari Weiss w jej podcast "Honestly with Bari Weiss".



Peter Thiel zdradził, że planuje poddać się krioprezerwacji po śmierci, aby mieć szansę na ewentualne… ożywienie w przyszłości. Co ciekawe, miliarder przyznał, że ma wątpliwości co do skuteczności tej technologii. Twierdzi jednak, że warto próbować.





Dolina Krzemowa od dawna interesuje się nieśmiertelnością





Thiel od dawna interesuje się kwestią przedłużania życia i przeciwdziałania starzeniu się. Jego fundacja niedawno wsparła firmę, która zamierza zamrozić zwierzęta domowe po ich śmierci, aby mieć możliwość ożywienia ich w przyszłości. Miliarder uważa, że ludzkość powinna skoncentrować się na rozwiązaniu takich problemów jak walka z rakiem, zamiast skupiać się na konfliktach i problemach kulturowych.



Warto zauważyć, że Peter Thiel nie jest jedynym miliarderem, który wyraził chęć poddania się krioprezerwacji. 91-letni hotelarz Don Laughlin także zgłosił się do firmy Alcor, która zajmuje się krioniką. W przypadku śmierci Laughlina, firma przygotowała specjalny zespół, który ma na celu przygotowanie ciała do zamrożenia. W marcu natomiast, dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, zainwestował co najmniej 180 milionów dolarów w firmę, której celem jest opóźnienie śmierci o 10 lat.



Pojawia się również pytanie etyczne, czy dążenie do niemal nieśmiertelności jest właściwe, a także jak wpłynie to na społeczeństwo i planetę. Wszakże, zwiększona długość życia może prowadzić do przeludnienia, problemów z zasobami czy nierówności społecznych. Warto zatem prowadzić debatę na ten temat, aby stawiać czoła przyszłym wyzwaniom związanym z długowiecznością.



Jedno jest pewne - temat pokonywania śmierci i przedłużania życia, zarówno w kontekście krioprezerwacji, jak i innych innowacji biotechnologicznych, będzie wzbudzać emocje i prowokować dyskusje na przestrzeni kolejnych lat. To fascynujące zagadnienie, które pokazuje, jak daleko sięga ludzka ciekawość i ambicja, a także sam rozwój nowych technologii.





Kim jest Peter Thiel?





Peter Thiel to postać niezwykle znana w świecie technologii, a jednocześnie kontrowersyjna ze względu na swoje ekscentryczne pomysły. Thiel urodził się w Niemczech, ale przeniósł się do USA, gdzie zdobył wykształcenie na Uniwersytecie Stanforda. Tam założył także gazetę "The Stanford Review", krytykującą poprawność polityczną na uczelni.



Jako fanatyk szachów, Thiel stosował umiejętności strategicznego myślenia w swoich biznesowych decyzjach, co zaowocowało inwestycjami w takie firmy jak PayPal, Facebook, Yelp, Yammer czy LinkedIn. Peter Thiel nie ukrywał swojej fascynacji nietypowymi pomysłami. Przyjmuje codziennie ludzki hormon wzrostu, wierzy w 120-letnią długość życia i angażuje się w badania dotyczące ludzkiej nieśmiertelności. Thiel wspiera także firmy biotechnologiczne oraz podpisał umowę z firmą kriogeniczną Alcor, która ma mrozić ciała dotknięte chorobą w celu zahibernowania.





fot. Alcor



Thiel jest również związany z Nową Zelandią, gdzie posiada nieruchomości, w tym dom o wartości prawie 14 milionów dolarów. Wybranie Nowej Zelandii jako miejsca ucieczki w razie globalnej apokalipsy jest praktyką stosowaną przez niektórych najbogatszych ludzi na świecie, ze względu na bliskość Antarktydy. Według plotek, Thiel ma tam także specjalny pokój przygotowany na apokalipsę, wyposażony w antybiotyki, wodę, broń palną, maski przeciwgazowe i inne przedmioty niezbędne do przetrwania.



Tak zwany prawdziwy “preppers”.





Miliarderzy chcą żyć wiecznie





Spora liczba miliarderów wywodzących się z Doliny Krzemowej interesuje się tematem nieśmiertelności oraz przedłużania swojego życia. Niektórzy z nich zainwestowali naprawdę poważne kwoty w firmy biotechnologiczne oraz zatrudnili naukowców mających zająć się inżynierią genetyczną.



Czy faktycznie coś z tego wyjdzie? W przyszłości… kto wie?







zdj. otwierające - or Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America - Wikimedia Commons