Ślub w kosmosie? Ta firma ma jako pierwsza zaoferować taką usługę

Takiego ślubu już na pewno nie weźmiesz bez kredytu.

Ślubny biznes w nowym wymiarze

„Już mieliśmy do czynienia z osobami, które jako pierwsze chciały wziąć ślub w kosmosie, a więc zobaczymy, kto będzie pierwszy.”

Luksusowy statek kosmiczny

Kilka różnych firm zamierza realizować turystyczne loty w kosmos. Najgłośniej mówi się oczywiście o krokach podejmowanych w tym kierunku przez takie przedsiębiorstwa jakczy. Niemniej, kosmiczną turystyką interesują się również mniejsze firmy, takie jakSpace Perspective od kilku lat pracuje nad projektem swojej kosmicznej kapsuły, która ma zabierać docelowo 8 osób w 6-godzinne loty nad powierzchnię Ziemi. Teraz okazuje się, że najwyraźniej wewnątrz tej kapsuły, podczas kosmicznych lotów, firma zamierza organizować nawet… śluby., która należy do założycieli Space Perspective, twierdzi, że jej firma może być pierwszą, która zaoferuje możliwość wzięcia ślubu w kosmosie. Cóż, niewiele osób może pochwalić się tym, że wzięło ślub w przestrzeni kosmicznej. To zatem naprawdę intrygująca koncepcja., Poynter powiedziała w wywiadzie dla serwisu The Cool Down.W tym miejscu należy zaznaczyć, że pierwszy ślub w kosmosie już miał miejsce. Rosyjski kosmonauta10 sierpnia 2003, przebywając na pokładzie ISS, wziął ślub z. Dmitriewa znajdowała się jednak wówczas w Teksasie. Być może na pokładzie kapsuły firmy Space Perspective odbędzie się pierwszy ślub z udziałem obydwu partnerów w kosmosie.Kapsuła firmy Space Perspective to. W kwietniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, jak ma wyglądać jej wnętrze. Kapsuła ma posiadać kształt balonu, dzięki któremu każdy pasażer będzie miał swobodny dostęp do oszałamiającego widoku Ziemi z kosmosu. Co ważne, przeważającą część ścian pojazdu mają stanowić wielkie okna.W środku kapsuły mają znaleźć się bar i łazienka, a pasażerowie mają mieć w niej dostęp do Internetu. Jej wystrój ma stawiać na wygodę, albowiem wnętrze mają zdobić rozkładane fotele, kanapy i interaktywne ekrany. Wewnątrz kapsuły pasażerowie skorzystają również z teleskopu, a nawet zamówią jedzenie i drinki.