CEO Google Sundar Pichai jak Lord Farquaad, złoczyńca ze Shreka

Dla swojego dobra jest gotów poświęcać pracowników?

Sundar Pichai jak Lord Farquaad

"Zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie na które jestem gotów."

"Sundar przyjmuje 226 milionów dolarów, zwalniając 12 000 pracowników Google, obniżając świadczenia innym i niszcząc morale i kulturę pracy zespołu"

Wielkie korporacje z całego świata w poszukiwaniu oszczędności nie tylko zaczęły ograniczać pracownicze benefity, ale też pozbywać się pracowników . Google, Microsoft, Amazon, Dell, Meta oraz Electronic Arts to zaledwie garstka z pokaźnego grona firm, które zdecydowały się na taką rewolucję. Połowę biur na świecie zamknąć ma nawet Unity - wszystko po to, aby maksymalizować zyski. Podczas gdy jednak przedsiębiorstwa redukują wydatki, zasiadający u ich sterów prezesi dostają rekordowe podwyżki. Przykład? Google.Byli i obecni pracownicy Google z pewnością są zachwyceni tym, że swoją ciężką pracą ufundowali prezesowi firmy rekordową wypłatę. W roku, w którym gigant z Mountain View zwolnił ponad 12 tysięcy pracowników, stanowiących 6 procent wszystkich zatrudnionych, jej prezesotrzymał łącznie 226 milionów dolarów, czyli. Lwia część tej kwoty stanowią wypłacane mu co trzy roku akcje firmy.Sundar Pichai zarobił ok. 8 milionów dolarów bez wliczania w to akcji w 2022 roku. W 2021 roku kwota ta wynosiła 6 milionów dolarów, a w 2020 roku - ok. 7,4 miliona dolarów, podaje CNN. 2 miliony dolarów stanowiła podstawa wynagrodzenia, a 6 milionów specjalny dodatek na tzw. "ochronę osobistą".Internauci szybko porównali Sundara Pichaia do postaci, złoczyńcy ze Shreka, który wypowiedział słynne słowa:W sieci pojawiło się już mnóstwo związanych z tym memów.- głosił podpis do jednego z takich obrazków.Dla porównania, Tim Cook będący CEO Apple w 2022 roku obniżył sobie wynagrodzenie o 40 procent. Jednocześnie Apple to jedna z nielicznych firm, która nie pozbyła się dużej części swojej załogi.Źródło: CNN