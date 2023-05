Polski streamer miał wypadek na motocyklu w trakcie transmisji na Twitchu

Fatalnie to wyglądało.

Wypadek XUlaniec - film z wypadku

Jak się czuje XUlaniec?

Do nietypowej i fatalnej w skutkach sytuacji doszło wczoraj z udziałem jednego z polskich streamerów. Przemierzający ulice Wrocławia na motocykluw trakcie prowadzenia transmisji na żywo na platformie Twitch uległ wypadkowi. Wszystko odbyło się 5 maja około godziny 20:00 na ulicy Mińskiej we Wrocławiu, na oczach przerażonych widzów. Kraksę dokładnie zarejestrowała kamera.XUlaniec to internauta transmitujący na Twitchu w sekcji IRL - dzieli się z innymi nagraniami przedstawiającymi swoje życie codzienne. 5 maja mężczyzna streamował swoją jazdę motocyklem, która zakończyła się dla niego naprawdę kiepsko.Na materiale wideo widać, jak na jadącym z wydaje się dość wysoką prędkością motocykliście pierwszeństwo wymusza samochód marki, wyjeżdżający z drogi podporządkowanej od strony CH Factoria Park. Kierujący motocyklem uderza prawdopodobnie w lewy błotnik auta i przelatuje nad kierownicą i samochodem, lądując z impetem na asfalcie.Materiał z wypadku viralowo udostępniany jest w zasadzie na całym świecie.Na Instagramie w krótkim Insta Story XUlaniec poinformował widzów, że "jest git". Według niektórych doniesień ma złamaną nogę.Niestety, motocykl którym poruszał się XUlaniec, Yamaha MT-07, nadaje się prawdopodobnie do kasacji.XUlaniec dostał już bana na Twitchu. Dlaczego, skoro winny nył kierowca Volskwagena? Cóż, dość łatwo jest oszacować prędkość, z jaką poruszał się XUlaniec. To zadanie zostawiam Wam. Być może moderacja Twitcha uznała, że swoją jazdą promował on niebezpieczne zachowania na drodze.Źródło: YouTube