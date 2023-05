Na tej interaktywnej mapie sprawdzisz, gdzie Twój dom znajdowałby się w czasach dinozaurów

Powstało ciekawe narzędzie.

Narzędzie, które pozwala przyjrzeć się Ziemi z przeszłości

Na przestrzeni milionów lat Ziemia zmieniła się nie do poznania. Ma to związek z obecnością płyt tektonicznych, które, wzajemnie się przesuwając, regularnie doprowadzały do powstawania nowych gór, mórz, oceanów i nie tylko. Kontynenty na naszej planecie łączyły się w superkontynenty takie jak Pangea i oddzielały się od siebie, wpływając na ziemską florę i faunę.W związku z powyższym kawałek ziemi, na którym teraz stoi Twój dom, miliardy lat temu znajdował się zupełnie gdzie indziej, a otaczający go teren wyglądał zupełnie inaczej. Ale gdzie dokładnie Twój dom znajdowałby się te miliardy lat temu? Właśnie powstała mapa, która pozwala to sprawdzić.Omawiana mapa jest częścią The Dinosaur Database – serwisu, który stanowi zbiór faktów na temat dinozaurów oraz poświęconym im grafik i obrazów. Sama mapa nosi nazwę Ancient Earth globe W jaki sposób mapa działa? Wystarczy wybrać, sprzed ilu lat Ziemię wirtualny globus ma przedstawiać. Do dyspozycji mamy wiele przedziałów czasowych, sięgających od 20 milionów lat wstecz do 750 milionów lat wstecz. Następnie w pasku widocznym w lewym górnym rogu należy wpisać miasto, którego lokalizację chcemy zaznaczyć na mapie, a czerwona pinezka wskaże jego lokalizację.