NATO ostrzega: Rosja chce odciąć świat od Internetu

Polska chce bronić swoją krytyczną infrastrukturę.

NATO ostrzega: Rosja bierze na cel kable Internetowe

Ryzyko jest wysokie, jak nigdy wcześniej

"Dostrzegamy poważne ryzyko tego, że infrastruktura krytyczna w Europie i potencjalnie Ameryce Północnej może stać się celem Rosji w ramach prowadzonej wojny z Ukrainą"

"Rosjanie są bardziej aktywni niż przez ostatnie lata"

"Ich patrole na całym Atlantyku są liczniejsze niż obserwowaliśmy to w ostatnich latach."

Rosja planuje odciąć się od Internetu co najmniej od 2014 roku . W zasadzie powinienem napisać, że rosyjscy politycy chcą pozbawić Rosjan dostępu do globalnej sieci , bo sami z pewnością będą mieli do niej dostęp. Federacja Rosyjska już kilkukrotnie testowo odłączyła się od Internetu, testując tym samym sieć wewnętrzną o nazwie Runet . Pomimo licznych zapowiedzi Runet nie uzyskał pełni funkcjonalności w 2021 roku, ale wydaje się, że dni Internetu w Rosji są już policzone. Podczas gdy rząd Rosji pracuje nad własną, wewnętrzną siecią, podobno chce zniszczyć infrastrukturę globalną.Internet działa za sprawą ogromnej, kosztownej infrastruktury, na które składają się między innymi kable podmorskie. Historia gazociągu Nordstream 2, uszkodzonego w ramach akcji sabotażowej, pokazuje, że w dzisiejszych czasach trudno jest zapewnić bezpieczeństwo takowym instalacjom. Zdaniem ekspertów NATO istnieje realne zagrożenie atakiem ze strony Rosji, wymierzonym w między innymi kable internetowe i gazociągi.David Cattler, zastępca sekretarza generalnego NATO ds. wywiadu i bezpieczeństwa, przekazał dziennikarzom, że Rosja aktywnie mapuje infrastrukturę sojuszników Ukrainy znajdującą się na lądzie oraz na dnie mórz i oceanów. Moskiewskie wojskowe i cywilne służby wywiadowcze dysponują jednostkami, które Władimir Putin miał rozmieścić w celu nadzoru tej infrastruktury. "Wykorzystano statki cywilne oraz tak zwane statki szpiegowskie" — dodał Cattler.Kable podmorskie należące do państw NATO odpowiadają za przesyłanie aż 95 procent ruchu sieciowego.– powiedział Cattler.– powiedział Cattler.Dodał, że rosyjskie statki "podejmują większe ryzyko" w zakresie swoich działań na Morzu Bałtyckim i Północnym.Wiermann dodał, że kraje NATO zintensyfikowały patrole morskie w odpowiedzi na zwiększone zagrożenie, a siły zbrojne ściślej koordynują działania z operatorami infrastruktury sektora prywatnego w celu wzmocnienia bezpieczeństwa.Polski rząd chcąc lepiej chronić nowy gazociąg Baltic Pipe szykuje nowelizację ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich. Na jej mocy Wojsko Polskie mogłoby szybko odpowiadać środkami przymusu bezpośredniego na wszelkie zagrożenia terrorystyczne z morza i powietrza.Źródło: Politico , zdj. tyt. przekrój kabla telekomunikacyjnego @ YouTube