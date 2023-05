Patostreaming przestępstwem w Polsce. Udostępnisz? Marny Twój los

Udostępnianie takich treści również ma być penalizowane.

Patostreaming przestępstwem

"Ujawnię ten projekt w przyszłym tygodniu"

"Pierwsza rzecz: chcemy, żeby patostreaming został uregulowany w kodeksie karnym, ponieważ dzisiaj jest problem, z jakiego przepisu można postawić zarzuty. Druga rzecz: chcemy, żeby żeby to przestępstwo było zagrożone wysoką sankcją karną"

Internet z roku na rok wydaje się być coraz mniej przyjaznym i sympatycznym miejscem. Duża w tym zasługa nie tylko grasujących tam przestępców , ale też przedstawicieli wszelkiego rodzaju pospolitej patologii, którzy na swoim prostackim zachowaniu dorabiają się ogromnych pieniędzy. Mowa tu oczywiście o patostreamerach. Walkę z nimi zapowiedziało właśnie polskie Ministerstwo Sprawiedliwości.Każdy z Was zapewne słyszał o jakimś patostreamerze. Wolę nie sypać tutaj pseudonimami, bo nie mam zamiaru bawić się z żadnym z nich pozwy. Wygląda na to, że już wkrótce nadejdzie w Polsce zmierzch osobników, którzy zbijają kapitał na swoim prostackim i wulgarnym postępowaniu. Czarę goryczy przelała internetowa transmisja na żywo, w trakcie której ojciec z Dąbrowy Górniczej dusił swojego syna. Polskie władze patostreaming planują znieść ustawą.- zapewniał w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, który przygotowuje nowelizację ustawy, penalizującą patologiczne zachowania w trakcie internetowych transmisji na żywo.- tłumaczy.Według zamierzeń polityków karani mają być nie tylko ci, którzy tworzą patotreści, ale nawet nagrywający oraz... udostępniający takie treści w sieci. Ostatnia z kategorii osób budzi niemałe kontrowersje w kontekście pociągania do odpowiedzialności karnej. Rodzi się wiele wątpliwości, jak chociażby to, czy udostępnienie filmu jest "upowszechnianiem" i "udostępnianiem" patostreamów?