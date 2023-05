Przecieki z matury 2023 w Internecie. Afera maturowa jest już tradycją

I nikt z tym niczego nie robi.

Wielu internautów zwróciło uwagi na to, że internauci wyszukiwali tematy matury 2023 przed jej rozpoczęciem. | Źródło: @ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. na Mastodon

Nie mi to oceniać, ale taka sytuacja ma miejsce co roku, od kilku lat, w różnych województwach. Polska oświata zdaje się to ignorować. Arkusze są dostarczane do szkół w ten sam dzień, w który odbywa się matura. Nie sposób jednak wyrokować, czy nie istnieje szansa na ich wyciek odpowiednio wcześniej.Jak napisał jeden z internautów: najlepszym sposobem na napisanie matury jest wejście rano na Google Trends i sprawdzenie, co wyszukują ludzie. Co roku się sprawdza. I trudno mu odmówić racji.W tym roku wystarczyło wejść w Google Trends i wyszukania w czasie rzeczywistym. Wyszukania dotyczące tegorocznych tematów matury z języka polskiego (, a drugi:) wyszukiwane były o godz. 3-4 nad ranem. Jednym słowem: wystarczająco wcześnie, aby poznać tematy i móc się z nich przygotować.Tematy maturalne z języka polskiego 2023 w Google Trends. | Źródło: @ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. na MastodonSprawa jak co roku zapewne nabierze rozgłosu i rozejdzie się po kościach.Jeśli chcecie dobrze napisać maturę, zaglądajcie do Google Trends albo po prostu... uczcie się regularnie i nie liczcie na szczęście, tylko bazujcie na swojej wiedzy. Na studiach czekają Was trudniejsze egzaminy.Źródło: Mastodon, Wykop.pl