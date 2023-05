Gmail teraz także rozdaje odznaki weryfikacyjne. Komu przysługują?

Zobaczysz je już przy wybranych adresach e-mail.

Nowość, którą można docenić

Odznaka weryfikacyjna w platformie Gmail. | Źródło: mat. własnePowyższą wiadomość kończy napis „Więcej informacji”. Kliknięcie w niego przenosi nas do strony pomocy Google opisującej szczegółowo system odznaczeń. Na stronie tej gigant wspomina, że do weryfikacji adresów e-mail i marek wykorzystuje nie tylko BIMI, ale również), czyli cyfrowy certyfikat wydany przez urząd certyfikacji, który potwierdza własność logo, a także), czyli standard, który pomaga systemom zabezpieczeń poczty e-mail filtrować i oddzielać prawdziwe wiadomości od tych, które zostały sfałszowane.Jak informuje Google, wszyscy użytkownicy powinni zacząć dostrzegać niebieskie odznaczenia w usłudze Gmail do końca bieżącego tygodnia. Są one wdrażane więc dosyć szybko.Odznaki weryfikacyjne w Gmailu to zdecydowanie mile widziana nowość. Zapewne pomogą one w unikaniu ataków phishingowych. Utrudnią one bowiem cyberprzestępcom podszywanie się pod znane firmy.Mam nadzieję, że cyberprzestępcy nie prędko znajdą sposób na to, aby zacząć umieszczać obok swoich nazw kont Gmail symbole przypominające oficjalne odznaczenie weryfikacyjne. Prawdopodobnie byłoby jednak lepiej, gdyby Google wybrało inny kolor odznaczenia niż niebieski.Źródło: Google , fot. tyt. Canva