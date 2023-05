YouTube ma nowy wygląd. Jak przywrócić ten stary?

Nowy design delikatnie mówiąc nie powala.

Interfejs platformyprzez lata przeszedł wiele zmian, zarówno na desktopach, jak i urządzeniach mobilnych. Terazpo raz kolejny zdecydowało się przeprojektować stronę odtwarzacza jej desktopowego wydania. Jest już ona stopniowo udostępniana kolejnym użytkownikom.Jak można się było spodziewać, nowy design YouTube ma wielu przeciwników. Biorąc pod uwagę to, jak się on prezentuje, trudno się temu dziwić.Tym razem Google postanowiło wywrócić wygląd YouTube do góry nogami. Największa zmiana wprowadzona w platformie polega na tym, że komentarze nie są już widoczne pod odtwarzaczem. Umieszczono je zamiast tego w sekcji po prawej stronie od oglądanego filmu. Należy w nią kliknąć, aby ją nieco powiększyć i odblokować możliwość przewijania komentarzy oraz publikacji własnego komentarza. Powiększenie tej sekcji wiąże się jednak z zasłonięciem tytułu i opisu wideo, które przeniesiono w ten sam obszar.

Zmiany problematyczne dla użytkowników

Nowy wygląd strony odtwarzacza YouTube. | Źródło: mat. własneA co stało się z polecanymi materiałami wideo? Te wyświetlają się od teraz pod odtwarzaczem, w układzie siatki. Kafelki filmów są duże i czytelne, natomiast YouTube nie pozwala na przewijanie tej sekcji i jednoczesne oglądanie bieżącego wideo.Jeżeli przełączymy się na YouTube w tryb kinowy lub tryb pełnoekranowy, sekcja komentarzy przesunie się bezpośrednio pod film, natomiast nie zmieni swojego formatu. Najdziwniejsze jest jednak to, że w widoku domyślnym ani odtwarzacz, ani sekcja komentarzy, ani widok tytułu oraz opisu wideo nie dostosowują swojego rozmiaru do monitorów szerokoekranowych.Jak donoszą użytkownicy serwisu, podobno nowy design YouTube sprawił, że niektóre przeglądarkowe rozszerzenia powiązane z platformą przestały działać. Mowa na przykład o rozszerzeniu Return YouTube Dislike , które przywraca na YouTube licznik łapek w dół. Trzeba trzymać kciuki za to, że wystarczy odpowiednia aktualizacja, aby rozszerzenia te znowu zaczęły działać.Niestety, w momencie pisania tego artykułu nie ma sposobu na to, aby przywrócić na YouTube dotychczasowy wygląd strony odtwarzacza. Powstaje już jednak przynajmniej jedno przeglądarkowe rozszerzenie, które to umożliwi. Tworzy je pewien użytkownik Reddita – Tim Bisley (u/Tim-Bisley).Bisley pokazał już na Reddicie swoje rozszerzenie w akcji. Zapewne warto śledzić tam jego aktywność, albowiem zamierza on podzielić się linkiem do dodatku, gdy tylko go ukończy.Źródło: oprac. własne, fot. tyt. Canva