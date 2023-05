Sztuczna inteligencja stworzyła reklamę piwa. Jest niepokojąca, wygląda jak sen

Typowy grill oczami SI.

Impreza wygenerowana przez sztuczną inteligencję

Różne modele sztucznej inteligencji wspomagane przez uczenie maszynowe i garść innych technologii mogą generować fotorealistyczne obrazy. Polscy superzłoczyńcy oraz narodowe zwierzęta-superbohaterowie wygenerowane przy pomocy Midjourney oraz seksowne zdjęcia atrakcyjnych kobiet stworzone przez Stable Diffusion to tylko niewielki wycinek tego, co można zrobić dzięki SI i odpowiednim promptom. O ile jednak z kreowaniem zdjęć i kopiowaniem głosu nie ma większego problemu, to tworzenie materiałów wideo często prowadzi do iście groteskowych efektów.25 kwietnia pokazywałem Wam reklamę pizzy stworzoną przy wsparciu sztucznej inteligencji. Materiał wyglądał jak żywcem wyjęty z jakiegoś koszmaru, ale miał w sobie pewien urok. W przypadku reklamy piwa poszło... w zasadzie trudno powiedzieć, czy lepiej, czy gorzej. Dzieło Private Island wykreowane przy użyciuoraz oczywiście promptów jest po prostu osobliwe.Reklama to kumulacja chyba wszystkich baboli, jakich może dopuścić się SI przy generowaniu tego rodzaje treści. Są zatem ludzie nie potrafiący jeść i pić, dłonie z nadmiarowymi palcami, a co najważniejsze: mimika przyprawiająca niekiedy o gromki śmiech. Trudno oprzeć się przekonaniu, że impreza wygląda jak... czyjś sen.