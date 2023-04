Meteoryt uderzył w dom z ogromną prędkością

Na szczęście nikt nie ucierpiał..

Szacuje się, że każdego dnia na powierzchnię Ziemi spada od 100 do nawet 1000 ton meteorytów. Gdyby jeden meteoryt o masie zawierającej się w tym przedziale, mający odpowiednią średnicę, uderzył w któreś z polskich miast... no, nie byłoby dobrze. Na szczęście na Ziemię docierają najczęściej niewielkie meteoryty, stanowiące relatywnie niewielkie zagrożenie dla ludzi oraz budynków. Jeden z nich trafił w dom jednorodzinny w Niemczech.We wtorek niewielki meteoryt wielkości piłki tenisowej spadł na dom jednorodzinny w niemieckim. Skalny obiekt z łatwością przebił się przez dach. Ostatni taki przypadek w tym kraju odnotowano w kwietniu 2002 roku w Bawarii, w pobliżu zamku

"Jeden z dwóch meteorytów znalezionych dziś w Elmshorn waży około 225 gramów i jest wielkości piłki tenisowej"

Jak obliczyć masę meteoru na podstawie masy meteorytów?

"Do określenia tego używa się współczynnika 1:100"

Słynne przypadki uderzeń meteorytów

Meteoryt z Elmshorn. | Źródło: Schleswig-Holstein MagazinMeteoryt był częścią większego gradu meteorytów, spadającego prawdopodobnie z prędkością ok.- powiedział Dieter Heinlein, badacz zajmujący się podobnymi obiektami. Drugi kawałek jest mniej więcej tak płaski i duży jak dłoń oraz trochę cięższy. Meteoryt te składają się głównie z żelaza i niklu.Masę meteorytów można wykorzystać do oszacowania rozmiaru i masy obiektu przemierzającego kosmos, przed wejściem w atmosferę.– wyjaśnia Heinlein. Szacuje, że masa wszystkich meteorytów z omawianego obiektu wynosi około kilograma. Potwierdzają to, oczywiście w przybliżeniu, obrazy z kamery należącej do niemieckiej stacji obserwacyjnej. Oznacza to, że pierwotny obiekt mógł ważyć ok. 100 kg.Przypominam, że 13 lutego tego roku nad Europą eksplodowała asteroida Sar2667 . Nagrania i zdjęcia szybko obiegły Internet i były naprawdę widowiskowe.15 lutego 2013 roku z kolei na Ziemię spadł meteoryt czelabiński. Obiekt o średnicy 17 metrów ważył 10 tysięcy ton. Na szczęście rozpadł się 15-25 km nad powierzchnią Ziemi. Powstała w wyniku przelotu i eksplozji fala uderzeniowa uszkodziła 7500 budynków i wywołała obrażenia u ponad 1500 osób.Źródło: NDR