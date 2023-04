Polską „osobowością roku” została fikcyjna kobieta. Nikt się nie zorientował

Organizatorzy plebiscytu nawet nie mrugnęli okiem. Organizatorzy plebiscytu nawet nie mrugnęli okiem.



Zakończył się plebiscyt „Osobowość Roku 2022” organizowany przez Dziennik Bałtycki należący do Polska Press – laureatką została fikcyjna postać wygenerowana za pomocą sztucznej inteligencji. Nikt nie sprawdził czy taka persona naprawdę istnieje, podobnie miała się sprawa z weryfikacją zdobytych przez nią osiągnięć. Jak więc doszło do takich zaniedbań i skąd w ogóle wzięła się Agata Bąk? Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Kobieta wygenerowana przez AI wygrała polski plebiscyt



Sztuczna inteligencja nieźle radzi sobie z podszywaniem się pod prawdziwych ludzi. Informowaliśmy Was o tym niejednokrotnie – poza tym często mamy do czynienia z generowaniem naprawdę realistycznych postaci. Mowa chociażby o polskich superzłoczyńcach czy innych interesujących przedsięwzięciach. Teraz natomiast doczekaliśmy się poważniejszej sytuacji, która może sprowokować społeczeństwo do poważniejszej dyskusji odnośnie do rozwoju AI.



Okej, ale o co chodzi? Wszystko zaczęło się od kontrowersji związanych z plebiscytem „Osobowość Roku 2022” organizowanym przez Polska Press – głos na poszczególnych kandydatów można było oddać wyłącznie w sposób płatny. Część osób postanowiła więc zrezygnować z uczestnictwa w ramach protestu, w tym również Martyna Regent, gdańska aktywistka należąca do sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Zdecydowała się ona również na wykonanie pewnego sprytnego kroku.



Źródło: Watchdog Polska



Kobieta chciała sprawdzić jak wygląda proces weryfikacji kandydatów. W tym celu wygenerowała fikcyjną postać oraz jej biogram. Agata Bąk została zgłoszona do plebiscytu jako prawdziwa postać, lecz nie wysilono się przy tym za bardzo – Martyna nie stworzyła jej przeszłości, więc kandydatka widniała wyłącznie w tym jednym miejscu. Mogłoby się więc wydawać, że zostanie prędko odrzucona. Tak się jednak nie stało – kapituła zainteresowała się Agatą i zachęcała do wysyłania SMS-ów.



Walka o zwycięstwo została podjęta zaledwie pięć minut przed upływem czasu przeznaczonego na głosowanie. Akcja zakończyła się pomyślnie i Agata Bąk została „Osobowością Roku 2022” pomimo braku jakichkolwiek udokumentowanych osiągnięć. Tym samym udowodniono nieszczelność systemu, który pozwalał na oddawanie głosów z jednego komputera bez żadnych ograniczeń. Można było klikać jednak maksymalnie raz na sekundę.



Źródło: Watchdog Polska



Na gali pojawiła się natomiast Martyna Regent i to ona odebrała nagrodę w imieniu fikcyjnej Agaty. Okazało się więc, że zwycięstwo w plebiscycie można sobie kupić za pieniądze. Najbardziej śmieszy mnie oficjalny certyfikat nominacyjny, który widać powyżej. Kapituła podobno „doceniła sukcesy zawodowe i wkład w życie lokalnej społeczności […] oraz otwarcie ścieżek na rozwijanie innowacyjnych narzędzi AI w procesie HR”.



Cały „konkurs” okazał się więc dosyć żenującym widowiskiem.



Źródło: Watchdog Polska