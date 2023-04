MSI ogłasza konkurs dla twórców. Do wygrania nagrody za niemal 300 tys. złotych

Rywalizacja wystartowała.

MSI Creator Awards 2023

MSI ogłosiło konkurs MSI Creator Awards 2023 z pulą nagród wynoszącą 70 000 dolarów, czyli około 291 tysięcy złotych. Jego uczestniczy zmierzą się w trzech kategoriach: projektowanie graficzne, animacja 2D/3D i film. Pośród nagród są zarówno trofea pieniężne, jak i rzeczowe, a nawet luksusowa wycieczka all inclusive na Adobe MAX. Zwycięzcy będą mogli zaprezentować swoje dzieła na stoisku MSI na Adobe MAX, stronie internetowej i kanałach w mediach społecznościowych firmy oraz otrzymają możliwość pracy nad przyszłymi projektami MSI.Hasłem tegorocznego konkursu MSI Creator Awards jest „Wyobraźnia napędza twórców”. Rywalizacja koncentruje się wokół radości życia, rzucając wyzwanie twórcom, by przekazali swoją wizję poprzez sztukę cyfrową. Zabawa jest otwarta dla wszystkich twórców z całego świata, a zgłoszenia są przyjmowane od 20 kwietnia do 20 lipca 2023 roku. 20 lipca ruszy publiczne głosowanie i potrwa do 5 sierpnia 2023 roku.Swoje dzieło możesz przesłać pod tym adresem