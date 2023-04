Sztuczna inteligencja stworzyła polskich superzłoczyńców. Oto ich galeria

Ultrarealistyczne postacie, które nie istnieją.

Polscy superzłoczyńcy wygenerowani przez SI

Najpopularniejsze modele sztucznej inteligencji wspieranej przez uczenie maszynowe wygenerują Wam w zasadzie wszystko, czego tylko sobie zażyczycie. Ania opisywała Wam już możliwości Midjourney , a ja pokazywałem jak wykorzystując Stable Diffusion do tworzenia rozbieranych zdjęć nieistniejących kobiet można zbić majątek. Pewien polski internauta sięgnął po ChatGPT i Midjourney, aby stworzyć polskich superprzestępców.Youtuber prowadzący niewielki kanałpoprosił sztuczną inteligencję o wygenerowanie realistycznych postaci polskich superzłoczyńców, rodem z produkcjilub. Finalny, piorunująco dobry efekt nie jest wyłącznie dziełem zaawansowanych programów. Udało się go uzyskać za pomocą odpowiednich, czyli komend opisujących w niezwykle dokładny i specyficzny sposób to, co ma zostać wygenerowane.Na poniższym klipie zobaczycie postacie takie jakz Krakowa,ze Szczecina, czyz Wrocławia. Zauważyliście zapewne, że każda postać w jakiś sposób mocno nawiązuje do regionu, z którego rzekomo pochodzi. Wspólnym mianownikiem prac jest to, że wyglądają one co najmniej przyzwoicie. Moim zdaniem są świetne i spora w tym zasługa człowieka rozkazującego SI. Obejrzyjcie, oceńcie.Jak Wam się podobało? Niepokojąco realistyczne, prawda?Źródło: YouTube