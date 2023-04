W Warszawie jedzenie z Pyszne.pl dostarczy robot

Zobacz, jak skorzystać z jego usług.

Robot Pyszne.pl od Delivery Couple

"Rolą robota jest wsparcie procesu dostaw na krótkich dystansach w godzinach szczytu. Wierzymy, że to rozwiązanie może usprawnić operacyjność dostaw naszych Partnerów"

"Droid, bo tak lubię nazywać naszego nowego kompana, stanowi nie lada ciekawostkę dla naszych klientów. Jego praca jest wsparciem dla dostaw realizowanych w niedalekim sąsiedztwie restauracji. To interesujące rozwiązanie, które będzie zyskiwać na popularności. Cieszymy się, że możemy wziąć udział w jego testach"

"Nasze roboty testowane są już w kilku miastach w Polsce we współpracy z mniejszymi partnerami i radzą sobie świetnie. To nowinka technologiczna, która dopiero pojawia się na polskich ulicach, dlatego przyciąga uwagę przechodniów. Roboty spotykają się z pozytywnymi reakcjami. Współpraca z Pyszne.pl, pierwszą tak dużą marką, która zainteresowała się naszym rozwiązaniem, z pewnością dodatkowo zwiększy zaufanie do robotów dostawczych"

Polacy zamawiając jedzenie z dowozem do domu często korzystają z Pyszne.pl . Na osoby mieszkające w Warszawie, które postanowią sięgnąć po usługi tej firmy czeka niespodzianka. Na ulice stołecznego miasta wyjechał właśnie pierwszy w historii marki półautonomiczny robot dostawczy. Realizuje zlecenia na niewielkich dystansach w ramach miesięcznych testów z jednej restauracji w Śródmieściu.Mieszkańcy Warszawy, którzy zamówią jedzenie z restauracjiw promieniu 3 kilometrów od tego punktu mogą być zaskoczeni, gdy z ich potrawami pojawi się robot. Maszyna po odebraniu zamówienia z restauracji wyśle klientowi SMS, zawiadamiając go o wyruszeniu w drogę. Bez obawy, robot jest dostosowany do wjeżdżania na krawężniki i pokonywania nienajlepiej utrzymanych chodników. Jest w pełni autonomiczny, ale nad jego jazdą czuwa operator.- tłumaczy Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.Po dotarciu na miejsce robot zadzwoni do klienta, informując go o tym, że czeka przed budynkiem. Niestety, nie potrafi pokonywać schodów i korzystać z wind. Aby odebrać zamówienie należy kliknąć na link wysłany przez robota w SMS-ie.- mówi Jarosław Śliwa z restauracji Mandala Express.Robot Delivery Couple ma wbudowany system ogrzewania, dzięki czemu dostarczone potrawy mają być ciepłe. Co więcej, konstrukcja chroni przed przewracaniem się lub rozlaniem potraw.- mówi Beata Falińska, Chief Operating Officer w Delivery Couple.Jeśli odbierzesz zamówienie od robota, daj znać, jak się spisał.Źródło: Pyszne.pl