Rewolucja w Internecie w Unii Europejskiej - powstała lista. Krytycy: to cenzura

Przed podmiotami na liście trudne zadanie.

Akt o usługach cyfrowych

AliExpress

Amazon Store

Apple App Store

Booking.com

Facebook

Google Play

Mapy Google

Zakupy Google

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

Twitter

Wikipedia

YouTube

Zalando

Wyszukiwarka Bing

Wyszukiwarka Google

"Nasze przepisy mają zapewnić, aby technologia służyła ludziom i społeczeństwu, w którym żyjemy, a nie odwrotnie. Akt prawny o usługach cyfrowych zapewni znaczącą przejrzystość i rozliczalność platform i wyszukiwarek oraz zapewni konsumentom większą kontrolę nad ich życiem w Internecie. Dzisiejsze wyznaczenia są ogromnym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu"

"Platformy będą musiały identyfikować, analizować i ograniczać wiele rodzajów ryzyka systemowego, począwszy od ryzyka szerzenia nielegalnych treści i dezinformacji za pośrednictwem swoich usług, a skończywszy na oddziaływaniu na wolność wypowiedzi czy wolność mediów. Podobnie oceniane i ograniczane będą zagrożenia internetowe związane z przemocą na tle płciowym oraz ochroną małoletnich i ich zdrowia psychicznego. Plany ograniczania ryzyka wytypowanych platform i wyszukiwarek będą podlegać niezależnemu audytowi i nadzorowi ze strony Komisji"

Europejski Internet czekają spore zmiany. Wszystko za sprawą listy opublikowanej przez Komisję Europejską, na której znalazło się 19 platform i wyszukiwarek internetowych. Ich wspólnym mianownikiem jest świadczenie usług ponad. Unia Europejska nałoży na nie nowe zobowiązania dotyczące moderowania treści.Komisja Europejska opublikowała listę, na której znajduje się 17 dużych platform internetowych oraz dwie duże wyszukiwarki internetowe. Są nimi:Właściciele powyższych serwisów i usług będą musieli dostosować się do nowych wymogów dotyczących szybkiego moderowania treści, zgodnie z aktem o usługach cyfrowych. Ten wszedł w życie na terenie Unii Europejskiej w listopadzie 2022 roku. Na jego mocy internauci muszą mieć możliwość łatwego zgłaszania nielegalnych treści, a platformy powinny zajmować się takimi zgłoszeniami z należytą starannością.- powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej.W opublikowanym komunikacie KE przypomina również, że wymagania te zakładają m.in., że reklamy nie będą wyświetlane na podstawie wrażliwych danych użytkownika (takich jak pochodzenie etniczne, poglądy polityczne lub orientacja seksualna); platformy będą musiały przeprojektować swoje systemy, aby zapewnić wysoki poziom prywatności, ochrony i bezpieczeństwa osób małoletnich; reklama ukierunkowana i oparta na profilowaniu dzieci nie będzie już dozwolona; platformy i wyszukiwarki muszą przeciwdziałać ryzyku związanemu z rozpowszechnianiem nielegalnych treści w Internecie oraz negatywnym skutkom dla wolności wypowiedzi i informacji; platformy muszą analizować konkretne zagrożenia i wprowadzać środki ograniczające ryzyko – na przykład w odniesieniu do rozprzestrzeniania dezinformacji i nieautentycznego korzystania z usługi.- czytamy w komunikacie prasowym.Pełny komunikat w tej sprawie znajduje się tutaj i jest dostępny w języku polskim.Źródło: Europa.eu