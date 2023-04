Reklama pizzy wygenerowana przez sztuczną inteligencję przyprawi Cię o koszmary

Co ja właśnie zobaczyłem?

Reklama pizzy stworzona przez SI

"Pizza jest jak rodzina, ale z większą ilością sera."

Jeżeli regularnie czytacie publikowane przez nas aktualności lub po prostu choć odrobinkę interesowaliście się w ostatnich miesiącach nowinkami ze świata nowych technologii, wiecie doskonale, że sztuczna inteligencja wsparta przez uczenie maszynowe i garść innych technik potrafi naprawdę wiele. SI może odrabiać zadania domowe za uczniów lub uczynić z każdego artystę . Za jej pomocą da się łatwo wygenerować realistyczne zdjęcia, filmy, ukraść czyjąś tożsamość, a nawet skopiować głos na podstawie kilkusekundowej próbki. Sztuczna inteligencja stworzyła właśnie od zera reklamę pizzy.Jest... niepokojąca.Na jednym z kanałów YouTube pojawiła się właśnie reklama pizzy, która zyskuje popularność za sprawą serwisu Wykop.pl. Jej treść została podobno w całości wygenerowana przez sztuczną inteligencję i... nietrudno w to uwierzyć. Materiał wideo wygląda podobnie do tego, co Internet widział niedawno w filmie wygenerowanym przez SI o nazwie Stable Diffusion , na którym Will Smith je spaghetti Nagranie prezentuje się... cudacznie. Ludzkie twarze są dziwne, pizza i składniki wyglądają osobliwie, szef kuchni jest pół człowiekiem-pół ciastem i w zasadzie tylko tekst czytany przez lektora względnie trzyma się kupy. Względnie, bo hasło reklamowe odczytane na końcu spotu brzmi delikatnie mówiąc intrygująco.Wolę chyba nie zastanawiać się, co AI miała tutaj na myśli...Zobaczcie sami, lepiej nie przed snem.Wyprowadźcie mnie z błędu, ale wydaje mi się, że powyższa reklama pizzy mogłaby być z powodzeniem emitowana w telewizji. Coś mi się wydaje, że lwia część odbiorców nie zorientowałaby się nawet, że materiał został stworzony przez SI lub coś jest z nim nie tak.Źródło: YouTube