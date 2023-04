Blokada pornografii w Polsce. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy

Prace postępują.

"można się dogadać z dostawcami przeglądarek, żeby domyślnie dostęp do niektórych treści był zablokowany"

Rodzina jest podstawą polskiego społeczeństwa, a liczne badania pokazują, że dostęp dzieci do pornografii to coraz poważniejszy problem. W związku z pojawiającymi się inicjatywami społecznymi mającymi chronić dzieci poproszę radę ds. rodziny o opinię i spotkanie w poniedziałek. https://t.co/pcFpA4wj9I — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 11, 2019

Blokada pornografii w Internecie

"w szczególności dostawcy usługi dostępu do Internetu zostaną zobowiązani do: wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w Internecie"

O planach polskiego rządu związanych z blokadą dostępu do pornografii pisaliśmy jeszcze w 2014 roku . W 2019 roku będąca u władzy partia Prawo i Sprawiedliwość stwierdziła , że dostęp do filmów pornograficznych w Polsce jest obecnie zbyt łatwy. Rok później Minister Cyfryzacji uznał, że możliwa jest blokada tego rodzaju treści na poziomie przeglądarek internetowych , co było oczywistą nieprawdą. Marek Zagórski mówił wtedy, że, bo aplikacji tych jest stanowczo zbyt dużo. Temat powrócił w październiku 2022 roku, a teraz projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie trafił na dzisiejsze posiedzenie rządu.Projekt Ministerstwa Cyfryzacji ma wytworzyć ramy prawne, zobowiązujące dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, świadczących usługę dostępu do Internetu, do ściśle określonych działań na rzecz ochrony małoletnich. Na stronie KPRM czytamy, iż projekt przewiduje, że. Ciężar odpowiedzialności politycy zrzucają zatem na prywatne firmy.Dostawcy internetu będą musieli opracowywać raporty o podjętych przez siebie działaniach, mających na celu promowanie rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w sieci. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym wypadku minister cyfryzacji, ma mieć możliwość prowadzenia kontroli i postępowań pokontrolnych w zakresie weryfikacji przestrzegania przepisów.