Przegłosowano koniec taniego latania w Unii Europejskiej. W imię ekologii

O tyle wzrosną ceny biletów.

Podczas gdy na terenie Unii Europejskiej odnotowano rekord liczby lotów prywatnymi odrzutowcami , którymi przemieszczają się politycy oraz osoby najzamożniejsze, Parlament Europejski przegłosował rozszerzenie systemu EU ETS, oznaczające w praktyce koniec tanich lotów dla milionów zwykłych konsumentów. Zasada "zanieczyszczający płaci" dotyczy sektora lotniczego i zakłada stopniowe wycofywanie bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji dla operatorów lotniczych.Pakiet Fit for 55 nie dotyczy tylko sektora motoryzacyjnego. Linie lotnicze zostaną wkrótce zmuszone do podniesienia cen biletów. Wszystko przez nowy system naliczania opłat za emisję gazów cieplarnianych, który jeszcze w tym roku dotknie Ryanair, Wizz Air, easyJet i wielu innych przewoźników oferujących możliwość taniego latania po świecie. 18 kwietnia Parlament Europejski przegłosował rozszerzenie systemu EU ETS na sektory lotniczy i morski. Kolejnym etapem procedowania prac jest zatwierdzenie przyjętego tekstu przez Radę Europy oraz opublikowanie dokumentów w Dzienniku Urzędowym UE.Na ten moment odpowiadające za 3,8 procent emisji dwutlenku węgla w UE linie lotniczej nie są obciążane kosztami emisji. Za uprawnienia do emisji podmioty te w 2023 roku mogą zapłacić ok. 785 milionów euro. Koszt ten zostanie oczywiście przeniesiony na pasażerów.

Lądowanie samolotu Wizz Air Airbus A321neo na Skiatos . | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z YouTubePrognozuje się, że ceny lotów przez węzły takie jak Amsterdam, Paryż i Frankfurt wzrosną do 2035 roku o 23-29 procent, przez co liczba pasażerów spadnie o blisko 20%. W 2027 roku koszt dostosowania się do nowego systemu, który poniosą linie lotnicze wzrośnie do 5 miliardów euro. Od tego właśnie roku loty do krajów trzecich niestosujących CORSIA (ogólnoświatowy mechanizm redukcji emisji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego przyjęty w 2018 roku) będą objęte zakresem systemu ETS.Do ceny biletów w obie strony ma być doliczona opłata wynosząca ok., czyli. W niektórych przypadkach podwoi to cenę biletu. Oczywiście wraz ze wzrostem inflacji i innych kosztów bazowa cena biletu również wzrośnie.Źródło: Europa.eu, Financial Times