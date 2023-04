Karta e-SIM z nielimitowanym darmowym internetem od T-mobile bez zmiany numeru

Ciekawa promocja.

e-SIM od T-Mobile za darmo

Operatorzy mobilni sięgają po coraz to nowe sposoby na zainteresowanie nowych konsumentów swoją ofertą. Po naprawdę ciekawą metodę sięgnęła sieć, która to pozwala testować nielimitowany internet przez kilka miesięcy bez konieczności ponoszenia żadnych opłat. Ba, nie trzeba nawet przenosić numeru i zmieniać operatora. Jak to działa?Nowa wiosenna promocja T-Mobile skierowana jest do osób posiadających smartfony z funkcją, czyli obsługujących wirtualne karty SIM w najnowszym standardzie. Począwszy od dziś,, osoby te mogą skorzystać z prawdziwie nielimitowanego (bez lejków) internetu mobilnego. Jak to działa?Wystarczy zamówić online kartę e-SIM od T-Mobile i... w zasadzie to tyle. Z oferty da się korzystać przez 3 miesiące bez konieczności podpisywania umowy. Usługa dostępna jest na stronieOsoby, które zdecydują się finalnie przenieść numer do T-Mobile i sięgnąć po ofertę abonamentową, będą mogły testować nielimitowany internet przez kolejne 30 dni. Jeśli nie będą zadowolone, operator po 30-dniowym okresie próbnym zwróci poniesione koszty.