YouTuber zbudował rower na kwadratowych kołach. Jeździ doskonale

Zgadnij, jak to jeździ.

Źródło: YouTubeKolejnym krokiem było połączenie ze sobą dwóch łańcuchów. Zapewne wielu z Was domyśliło się, że pomysłowy konstruktor sięgnie po napęd gąsienicowy - tak właśnie się stało. Napęd ten biegnie po zewnętrznej stronie kwadratowej ramy i wykorzystuje odpowiednio dociętą i odkształconą oponę rowerową, przykręconą do elementów napędu.Źródło: YouTubeW tradycyjnym rowerze moc przesyłana jest z korby do środka tylnego koła za pośrednictwem łańcucha. Ponieważ środek kół w rowerze youtubera się nie obraca, moc przesyłana jest z korby przez kolejne dwa koła zębate, spośród których jedno wprawia napęd gąsienicowy w ruch.Rower jedzie, ale trudno spodziewać się, aby był on w stanie pokonywać teren inny od niewymagającego, płaskiego asfaltu. To projekt, który powstał, bo mógł. Działa? Działa. Podziwiajcie.Źródło: YouTube