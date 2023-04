Elektryczne rowery w Biedronce 1500 złotych taniej. Potrzebny ten kod

Oferta limitowana czasowo.

Tani rower elektryczny z Biedronki

Zazwyczaj informujemy Was o ciekawych promocjach na elektronikę użytkową w miejscach wcale nie takich nieoczywistych - supermarketach kojarzących się przede wszystkim ze sprzedażą żywności. Jako że planuję zakupna lato, sięgam naprawdę głęboko do czeluści Internetu w poszukiwaniu kuszących ofert. Trafiłem między innymi do sklepu, gdzie dziś ruszyła promocja na dwa modele takowych urządzeń.Biedronka Home to nic innego jak sklep internetowy Biedronki. Można w nim znaleźć całe zatrzęsienie lepszych i gorszych ofert na różnego rodzaju sprzęty RTV, AGD, ale też produkty takie jak hulajnogi elektryczne, czy właśnie rowery. W ramach akcjiprzeceniono dwa modele rowerów elektrycznych. Ich ceny po obniżce są... sensowne.Pierwszy z rowerów to Fantom X . To klasyczny rower MTB typu hard tail. Bateria umieszczona jest na dolnej części ramy. Pojemność baterii wynosi tutaj 14,5 Ah. Silnik ma moc 250, a producent nie chwali się tym, do jakiej prędkości działa wspomaganie. Rama wykonana jest z aluminium, a sklep nie podaje zastosowanych komponentów, jednak trzeba spodziewać się niskiej grupy Shimano. Masa roweru to 23 kilogramy. Atutem jest złącze USB pozwalające doładować smartfona. Cena po obniżce wynosi 4999 złotych i... tak, to nie jest dużo, jak na rower elektryczny.