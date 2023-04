Pamiętasz skrzynki z CSGO? x-kom zrobił własne, z rabatami. Oto un.Box

Ruszyły skrzynki x-kom un.Box.

x-kom un.Box – co to jest?

O sukcesie gry Counter-Strike: Global Offensive w dużej mierze zadecydowały... przedmioty kosmetyczne. Możliwość cyklicznego otrzymywania lub kupowania i otwierania boxów z unikalnymi skórkami (ang. skinami) do wykorzystania w grze podziałały na graczy uzależniająco. Teraz w podobny sposób od zakupów w swoim sklepie chce uzależnić firma x-kom. Nowa zabawa un.Box pozwala otwierać skrzynki z unikatowymi... zniżkami na produkty.x-kom un.Box to nowa zabawa, umożliwiająca codzienne losowanie rabatów za 0 złotych, bez ukrytych kosztów. Każde losowanie to inna okazja obowiązująca przez 24 godziny od wylosowania.