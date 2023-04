OTOMOTO Pay - wygodne finansowanie zakupu auta. Czym jest nowe narzędzie embedded finance?

Kupujesz pojazd? Sprawdź, co oferuje OTOMOTO Pay.

Co to jest OTOMOTO Pay?

OTOMOTO Pay jest lepsze od zwykłych porównywarek kredytów

OTOMOTO Pay daje ogromny wybór. Dealer? Nie zawsze

Jak skorzystać z OTOMOTO Pay? To bardzo proste

Nowoczesne rozwiązanie, którego do tej pory brakowało

Wyszukiwarka pojazdów na OTOMOTO. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuOTOMOTO Pay działa jednak również w trybie offline. Zgadza się! Z OTOMOTO Pay dzięki specjalnemu mechanizmowi na mobilnej wersji strony otomotopay.pl możesz sfinansować zakup pojazdu od swojego znajomego, który jeszcze nie wystawił go na sprzedaż w Internecie.OTOMOTO Pay jest reklamowane jako jedno z pierwszych na świecie i pierwsze w Unii Europejskiej rozwiązanie typu embedded finance na platformie automotive. Co skrywa się pod terminem embedded finance? To nic innego jak w pełni zintegrowane z platformą ogłoszeniową narzędzie w postaci silnika do wyboru najkorzystniejszej formy finansowania zakupu. Kupujący może w łatwy sposób uzyskać wgląd do ofert aż 18 instytucji finansowych oraz banków, kredytujących zakupy do kwoty aż 300 000 złotych. Za stworzenie technologii fintech i obsługę procesu odpowiada Carsmile, a wszystko odbywa się w 100% online.Co istotne, od kwietnia 2023 roku OTOMOTO Pay wyświetla się przy wszystkich ogłoszeniach sprzedażowych. Finansowanie obejmuje zarówno oferty od sprzedawców prywatnych, jak i firm. Dotyczy tak motocykli, jak i samochodów osobowych, a nawet maszyn ciężkich i rolniczych.Wielu osobom spodoba się fakt, że OTOMOTO Pay nie pobiera i nie wysyła informacji do BIK (Biura Informacji Kredytowej), co może wpływać na scoring kredytobiorcy. Formularz do wniosku na stronie OTOMOTO Pay zostanie wysłany do banku dopiero po akcepcie rekomendacji. Wstępna weryfikacja daje 97% szans na pozytywną weryfikację w banku.Kalkulator OTOMOTO Pay. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPrzy przygotowaniu oferty automatycznie pod uwagę będą brane takie składowe jak sytuacja wnioskodawcy, zadeklarowana wysokość wkładu własnego oraz wiek i wartość samochodu.Kredyty samochodowe w bankach powoli odchodzą w niepamięć. Wszelkiego rodzaju porównywarki zazwyczaj oferują kupującym produkty w postaci zwykłych, dość drogich kredytów konsumenckich. W przypadku OTOMOTO Pay można liczyć na dedykowaną ofertę samochodową. Każdorazowo pośredniczy i doradza w tym profesjonalny zespół OTOMOTO. To wcale nie jedyna przewaga.Po złożeniu wniosku zainteresowany zakupem otrzymuje w prezencie 3 darmowe raporty dotyczące historii auta, przygotowane przez autoDNA. Dostęp ten otrzymuje się już po wstępnej weryfikacji zdolności kredytowej na podstawie numeru PESEL. Pozwalają one uzyskać szczegółowy wgląd w historię przeglądów i ewentualnych szkód na pojeździe.OTOMOTO Pay Scan&Buy. | Źródło: OTOMOTONierzadko zdarzają się sytuacje, gdy po przybyciu na miejsce transakcji pojazd daleko odbiega swoim stanem od opisu w ogłoszeniu. Raport nie zawsze mówi o nim wszystko. Nie jest to w przypadku opisywanego rozwiązania żadnym problemem. Środki na zakup pojazdu w OTOMOTO Pay otrzymuje się przed jego zakupem, a dowód jego zakupu można dostarczyć do 3 miesięcy od udzielenia kredytu.Co ważne: w ratę można wliczyć roczną (lub na 20 000 km) gwarancję Car Protect na wszelkie nieprzewidziane naprawy, a nawet ubezpieczenie samochodu. Porównywarkę ubezpieczeń dostarcza w tym wypadku Punkta.Powiedzmy sobie szczerze: finansowanie u dealera wydaje się opcją najwygodniejszą, ale tutaj zalety się kończą. Dealerzy samochodowi mają podpisaną najczęściej umowę z jednym podmiotem finansującym. W przypadku OTOMOTO Pay pod uwagę brane są oferty od 18 instytucji finansowych i banków, w tym: PKO Leasing, BNP Paribas, Alior Bank, Alior Leasing, Santander Consumer Financial Solutions, Santander Consumer Multirent, Raiffeisen, Cofidis, Inbank, Arval i Brutto.pl.Lista banków i instytucji finansowych współpracujących z OTOMOTO Pay. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuKupujący uzyskuje szalenie przejrzysty wgląd w to, jak wygląda finansowanie u każdego z podmiotów, co pozwala mu szybko ocenić to, czy poszczególne oferty są dla niego atrakcyjne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać kredyt ze stałym oprocentowaniem lub wręcz przeciwnie - ze zmiennym.Zresztą, pokażę Wam jak to wygląda.Drogi są dwie. Możesz przejść do interesującego Cię ogłoszenia na OTOMOTO lub zeskanować tablice pojazdu, który wpadł Ci w oko, za pośrednictwem witryny otomotopay.pl uruchomionej na smartfonie. Na start ścieżka internetowa.Życie jest za krótkie, żeby jeździć nudnymi samochodami. Abarth 595 z pewnością będzie kiedyś klasykiem. Wpadł mi w oko ten żółty egzemplarz w wersji cabrio. Obok ceny wynoszącej 85000 złotych do negocjacji znajduje się przycisk "oblicz ratę". Co istotne, jest on widoczny po wyłączeniu blokera reklam.Jak korzystać z OTOMOTO Pay? Krok po kroku. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuTeraz musisz wypełnić formularz, do którego przekierowuje narzędzie. Wpisz swoje imię, adres e-mail i numer telefonu. Nie musisz wyrażać zgód na informacje handlowe i marketingowe.Jak korzystać z OTOMOTO Pay? Krok po kroku. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuW kolejnym kroku uzupełnij informacje, które pozwolą Ci sprawdzić wstępną zdolność kredytową. Pamiętaj: zapytanie nie trafia do BIK i nie wpływa na Twój scoring! Przypominam: wstępna weryfikacja to 97% szans na pozytywną weryfikację w banku.Jak korzystać z OTOMOTO Pay? Krok po kroku. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuGdy otrzymasz oferty, pozostaje Ci wybrać tę najkorzystniejszą i złożyć z poziomu OTOMOTO Pay wniosek o finansowanie. Po uzyskaniu środków otrzymasz opcję pobrania 3 raportów historii pojazdu od autoDNA.Ważne: środki, które otrzymałeś możesz spożytkować na dowolny inny pojazd! Jeśli finalnie wybierzesz inny niż ten, przy którym klikałeś przycisk "oblicz ratę",. Po prostu po 3 miesiącach od dokonania wyboru musisz dostarczyć instytucji udzielającej finansowanie dowód zakupu pojazdu. To wszystko.Druga droga jest równie przyjazna i zakłada zeskanowanie tablic lub dowodu rejestracyjnego interesującego Cię pojazdu poprzez mobilną stronę otomotopay.pl lub scanandbuy.pl . Zrobisz to za pośrednictwem aparatu w swoim smartfonie. To fajna opcja na sfinansowanie zakupu pojazdu stojącego na przykład w komisie lub od znajomego. Aplikacja pomoże szybko określić rynkową cenę danego samochodu - z uwzględnieniem wyposażenia, ale, co kluczowe, bez uwzględnienia stanu.OTOMOTO Pay Scan&Buy. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuWięcej informacji na temat OTOMOTO Pay uzyskasz na oficjalnej stronie otomotopay.pl . W tym samym miejscu możesz skorzystać z wygodnego kalkulatora, gdzie określisz kwotę potrzebną na zakup pojazdu oraz liczbę rat, na jakie chcesz rozłożyć finansowanie. Zmiana parametrów może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę ofert.Duża dostępność ofert, wypłata środków nawet w godzinę i wszystkie formalności po stronie OTOMOTO to tylko niektóre atuty nowego rozwiązania. Minimum formalności, maksimum przyjemności. Jeżeli planujesz zakup pojazdu i szukasz dlań finansowania, po prostu nierozsądnym byłoby nie sprawdzić tego, co proponuje OTOMOTO Pay.