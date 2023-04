Do Wrocławia dotarł prawdziwie bezprzewodowy światłowód dla firm

Światłowód bez kabli - jak to w ogóle możliwe?

Szybkość to nie jedyna zaleta internetu AirFiber

AirFiber docenisz już na etapie wdrażania

Usługa telekomunikacyjna na miarę potrzeb i możliwości biznesu

Przetestuj za darmo zanim podejmiesz decyzję

Dla kogo technologia AirFiber?

gwarancji SLA,

gigabitowych przepustowości,

stałej dostępności usługi,

całkowitej bezawaryjności,

konkurencyjnych cen,

sprawnej pomocy technicznej,

pełnego zasięgu w swojej lokalizacji,

możliwości przetestowania usługi,

współpracy z zaufaną, polską marką.

Wyobraź sobie firmowy internet, który nigdy nie pęka – w przenośni i dosłownie, bo bezprzewodowy światłowód AirFiber bazuje na rewolucyjnej technologii klatek radiowych, a nie na kablach, które często ulegają uszkodzeniom, paraliżując pracę firm nierzadko na kilka dni... Z rynkowej innowacji od jakiegoś czasu mogą korzystać dolnośląscy przedsiębiorcy. W pełnym zasięgu AirFiber znajduje się obecnie cały Wrocław wraz z miastami ościennymi. Głównym dostawcą technologii AirFiber w Polsce jest lokalny operator, firma Internet Service Provider Airmax.pl.Internet może być dostarczany techniką napowietrzną, metodą przepustów podziemnych oraz przy zastosowaniu technologii bezprzewodowego światłowodu. Operator Airmax.pl w swojej działalności wykorzystuje wszystkie te techniki. Na tej ostatniej – technologii bezprzewodowego światłowodu – bazuje internet AirFiber. Użytkownik AirFiber korzysta z niespotykanie wysokich prędkości i podobnych usług, jak w przypadku internetu oferowanego przez tradycyjnych dostawców rozwiązań szerokopasmowych. Zresztą internet AirFiber opiera się na technologii stacjonarnych łączy szerokopasmowych. Przy wysokich częstotliwościach dochodzi do całkowitego wewnętrznego odbicia w gazie atmosferycznym. Transmisja w paśmie 60 GHz eliminuje problem interferencji. Dzieje się tak ze względu na specyficzne właściwości tlenu cząsteczkowego. Powietrze pełni rolę kabla światłowodowego - sygnał radiowy porusza się analogicznie do kabla światłowodowego, w którym fala radiowa odbija się od ścianek wąskiej rurki refleksyjnej.Gwarantowana, minimalna prędkość transmisji danych w przypadku internetu światłowodowego AirFiber to aż... 15 Gb! Dla porównania, u jednego z najpopularniejszych w Polsce operatorów telekomunikacyjnych znaleźć można superszybki światłowód o prędkości do 2 Gb/s. I to z ograniczeniem do 1 Gb/s dla jednego urządzenia. Różnica jest więc kolosalna. Jednak AirFiber to nie tylko internet ultraszybki, ale również niezawodny. Brak stosowania infrastruktury kablowej, w połączeniu z rozbudowanymi procedurami bezpieczeństwa wdrożonymi przez operatora, pozwala zredukować ryzyko awarii łącza praktycznie do zera. Nie martwisz się, że zakopane czy wiszące kable ulegną uszkodzeniom, odcinając Twoją firmę od sieci na godziny, dni czy nawet tygodnie. Masz w swojej firmie internet całkowicie odporny na warunki atmosferyczne: mrozy, wichury czy intensywne opady. Gryzonie, ptaki ani koparko-ładowarki też nie są w stanie zaszkodzić połączeniu bez kabli. Ponadto nie dotyczą Cię spory sądowe o prawo własności do gruntów czy słupów. Więcej plusów AirFiber? Na pewno warto wymienić jeszcze bardzo niski ping oraz stałe adresy IP do dyspozycji klienta.Brak kabli to brak przeszkód od samego startu. Internet AirFiber jest totalnie bezproblemowy w instalacji. Podłączenie usługi następuje w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Bezprzewodowy światłowód to również oszczędności w firmowym budżecie. Trzeba pamiętać, że doprowadzenie infrastruktury kablowej często wymaga sporych nakładów finansowych. Koszt inwestycji dodatkowo może zwiększyć konieczność ingerencji w budynek firmowy i posesję, bo za prace remontowo-wykończeniowe zapłacić musi przedsiębiorca. Gdy dostawca tradycyjnego światłowodu kablowego oferuje darmowe lub niemal bezkosztowe przyłączenie usługi, należy zwiększyć czujność i uważnie sprawdzić, czy czasem nie podpisuje się umowy z operatorem na wiele lat. Istnieje ryzyko, że uzależnisz się od jednej, dyktującej warunki firmy światłowodowej na długie lata. Airmax internet deklaruje indywidualne skonfigurowanie oferty, zapewniając w ten sposób najlepszy stosunek jakości firmowego internetu do ceny usługi. Negocjować z operatorem można takie parametry, jak szybkość łącza czy długość zobowiązania. Przy czym korzystanie z technologii AirFiber nigdy nie związuje przedsiębiorcy z operatorem na długie lata. Podczas kontaktu telefonicznego doradca przedstawia i porównuje oferty co najmniej kilku dostawców internetu – dużych i mniejszych, żebyś mógł zobaczyć różnicę.Wybór firmowego internetu jest sporym wyzwaniem chyba dla większości przedsiębiorców, zwłaszcza niezwiązanych z branżą IT. Podjęta decyzja wpływa na wiele obszarów funkcjonowania firmy. Zbyt wolny, niestabilny internet nie tylko irytuje, ale przede wszystkim utrudnia codzienną pracę, powoduje przestoje w kluczowych procesach oraz zakłóca komunikację z pracownikami, kontrahentami czy klientami. Jednak posiadanie nowoczesnego i drogiego internetu światłowodowego wcale nie gwarantuje szybkości jak w reklamach. Często okazuje się, że prędkości przedstawiane w materiałach marketingowych to... wyniki badań laboratoryjnych. W warunkach rzeczywistych, ze względu m.in. na stan infrastruktury w danej lokalizacji, takie parametry są praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. AirFiber nie kupujesz „w ciemno”. Przed podpisaniem umowy z operatorem odbywasz okres próbny (całkowicie darmowy i niezobowiązujący), by sprawdzić działanie łącza światłowodowego w warunkach rzeczywistych, czyli w swojej firmie.Oferta bezprzewodowego internetu światłowodowego AirFiber kierowana jest do klientów biznesowych i instytucjonalnych z całego Wrocławia i miast ościennych, którzy oczekują: Internet Wrocław Airmax to lokalny operator związany z dolnośląskim rynkiem usług telekomunikacyjnych od wielu lat. Współpracuje z przedsiębiorcami, spółkami kapitałowymi, instytucjami publicznymi oraz urzędami z Wrocławia oraz wielu innych miast na południu Polski. Każdy wrocławski przedsiębiorca, bez względu na rozmiar biznesu i branżę, w której działa, może skorzystać z oferty i rozpocząć bezpłatny okres testowy.