13-latek śmiertelną ofiarą popularnego wyzwania na TikToku

Benadryl Challenge powraca.

Przez minione lata kilkukrotnie pisaliśmy o przeróżnych głupich i niebezpiecznych wyzwaniach na TikToku. Holocaust Challenge Skullbreaker Challenge i wyzwanie polegające na oblizywaniu desek klozetowych to tylko czubek piramidy idiotyzmów, jakie przetoczyły się przez ten popularny serwis społecznościowy. Nie chcę nawet myśleć o tym, jak wiele osób zginęło dla kilku dni wątpliwej sławy na TikToku i Internecie w ogóle. W 2020 roku opisywałem "czelendż", którego absolutnie każdy uczestnik igra ze śmiercią. Trend na Benadryl Challenge właśnie powrócił, wskutek czego kolejny nastolatek stracił życie.w Stanach Zjednoczonych to najnowsza śmiertelna ofiara wyzwania Benadryl Challenge na TikToku. Pierwszą była 15-letnia Amerykanka ze stanu Oklahoma, która zmarła w wyniku przedawkowania specyfiku w 2020 roku. Bliżej nieokreślona liczba dzieci trafiła do szpitala w efekcie udziału w upiornej zabawie.Wyzwanie na TikToku polega na przedawkowaniu znanego leku przeciwalergicznego. Przyjęcie zbyt dużej jego dawki prowadzi do halucynacji, które wielu widzom wydają się zabawne. Problem polega na tym, że przyjęcie Benadrylu w nadmiarze prowadzi także do zaburzeń mowy, utraty równowagi, udaru mózgu, zawału serca, a nawet śmierci. Jacob Stevens zmarł po niemal tygodniu spędzonym w szpitalu.

"Lekarze powiedzieli, że mogą podtrzymywać funkcje życiowe na respiratorze, żeby mógł tam leżeć, ale nigdy nie otworzy oczu, nigdy nie będzie oddychał, nie będzie się uśmiechał, chodził ani mówił. Jego mózg był martwy"

TikTok zareagował częściowym kłamstwem

"W TikToku zabraniamy publikowania i usuwamy treści, które promują niebezpieczne zachowania, a bezpieczeństwo naszej społeczności jest priorytetem. Nigdy nie widzieliśmy tego typu (red. Benadry Challenge) treści na naszej platformie i od lat blokujemy wyszukiwania niebezpiecznych trendów, aby zniechęcić potencjalnych naśladowców"

"Nasz zespół składający się z 40 000 specjalistów ds. bezpieczeństwa pracuje nad usunięciem naruszeń naszych Wytycznych dla społeczności i zachęcamy naszą społeczność do zgłaszania wszelkich treści lub kont, co do których mają obiekcje".

Pierwszą ofiarą wyzwania była 15-latka z USA. | Zdjęcie: ForbesNastolatek był w domu z przyjaciółmi, którzy go nagrywali, kiedy wziął kilkanaście tabletek Benadrylu w ramach wyzwania. Nagle Stevens dostał drgawek i został zabrany do szpitala, gdzie lekarze powiedzieli rodzinie nastolatka, że już nigdy się nie obudzi.– powiedział ABC 6 Justin Stevens, ojciec Jacoba.Rzecznik TikToka złożył wyrazy współczucia dla rodziny Stevensa i podkreślił, że platforma zabrania publikowania tego typu treści.– powiedział rzecznik Dexerto.Benadryl to popularny w Stanach Zjednoczonych środek przeciwalergiczny. | Zdjęcie: InternetKażdy chyba doskonale zdaje sobie sprawię z tego, jak trudno upilnować jest dziecko. Trudno całą winę zwracać na platformę, skoro to rodzice odpowiadają za wychowanie swoich pociech.Z drugiej strony, słowa o niezaobserwowaniu trendu są kłamstwem, skoro opisywały go media już trzy lata temu...Źródło: ABC6 , zdj. tyt. Justin Stevens @Facebook via ABC6