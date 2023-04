YouTuber zaplanował publikację tego filmu dokładnie 10 lat temu

Internetowa kapsuła czasu.



Mogswamp to twórca internetowy, który od wielu lat publikuje materiały związane z grą Minecraft – na swoim kanale zgromadził już ponad 620 tys. subskrypcji. Teraz okazało się, że mężczyzna w 2013 roku przeprowadził dosyć ciekawy eksperyment. Nagrał bowiem materiał i zaplanował go na najbardziej odległą możliwą datę i spróbował o nim zapomnieć – kapsuła czasu właśnie się otworzyła, film wstawił się na platformę po dokładnie 10 latach.





Mam dosyć silną więź emocjonalną z internetem sprzed dekady. Influencerzy wciąż byli dosyć nowym zjawiskiem i wszystko wydawało się bardzo amatorskie – zwłaszcza jeśli spojrzymy na tamtejsze projekty/filmy z dzisiejszej perspektywy. Rozkwit przeżywała także gamingowa strona portali społecznościowych – to osoby nagrywające gry były prawdziwymi gwiazdami. Sytuacja prezentuje się dzisiaj zgoła odmiennie i nawet jeśli minęła zaledwie dekada, to internetowy świat zmienił się nie do poznania.



Można to poczuć poprzez zerknięcie na najnowszy film użytkownika Mogswamp, który od dawna karmi swoją widownie filmikami dotyczącymi Minecrafta. Na początku kwietnia jego kanał wzbogacił się o materiał z dosyć dziwnym tytułem „I Scheduled This Video in 2013” – jest on dokładnie tym, co przekazuje nazwa. Filmik został nagrany przez twórcę ponad 10 lat temu i zaplanowany na najdalszy możliwy wtedy termin - był nim 8 kwietnia 2023 roku.



Jak możemy usłyszeć na wideo, mężczyzna chciał sprawdzić jak jego kanał rozwinie się przez ten czas. W momencie nagrywania jego profil subskrybowało nieco ponad 500 osób, więc trzeba przyznać, że „on z przeszłości” byłby nieźle zdziwiony, gdyby usłyszał o obecnym stanie rzeczy. Co ciekawe, już w 2013 roku twórca opublikował ponad 100 filmów, co było wtedy niemałym wynikiem.





Pochwalił się też wtedy pracami nad minecraftowym projektem, którego podsumowanie wstawił dopiero… 10 miesięcy temu. Mogswamp zastanawia się też jak będzie wyglądał YouTube za bliżej nieokreślony czas (w momencie nagrywania nie wiedział jak bardzo może zaplanować publikację klipu) oraz czy w ogóle platforma będzie jeszcze istnieć.



Cóż, minęło 10 lat, a jego kanał znacząco się rozrósł. Internet zmienił się nie do poznania, tak samo jak YouTube, który nadal stanowi główną platformę jeśli chodzi o materiały wideo. Przez ten czas wydarzyło się na świecie (zarówno tym realnym, jak i cyfrowym) bardzo dużo rzeczy mających ogromny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.



Nagranie wrzucone do internetowej kapsuły czasu może nie mówi nam zbyt wiele o tamtejszych czasach, ale z pewnością skłania do wielu przemyśleń odnośnie od upływającego czasu.



