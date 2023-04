Sprzedaż nagich zdjęć kobiet wygenerowanych przez sztuczną inteligencję to żyła złota

Odróżnisz takie kobiety od prawdziwych?

Cl4ud14 jest młoda, odważna i nie istnieje

Kobiety, które potrafią wyzbyć się części swych zahamowań, są w stanie w dzisiejszych czasach zarobić fortunę w Internecie. Mam na myśli coś, co jedni nazywają, a inni zbijaniem kapitału na zdesperowanych mężczyznach. Chodzi oczywiście o sprzedawanie pikantnych zdjęć i filmów ze swoim udziałem. Po co jednak odzierać się z godności, skoro do pracy można zaprząc sztuczną inteligencję? Ba, dzięki SI majątek na głupolach mogą zarobić także panowie. Nie wierzycie?Reddit to jedno z tych miejsc w sieci, gdzie szczególnie chętnie ogłaszają się panie zarabiające na swoim ciele. Serwis ten zrzesza bardzo różnych ludzi, a całkiem pokaźną grupę stanowią tam samotni panowie. Samotni lub po prostu tacy, którzy lubią zawiesić oko na tym lub owym. Niedawno na Reddicie pojawiła się powabna 19-latka o pseudonimie. Handlowała swoimi rozbieranymi fotkami. Cl4ud14 wrzuciła na start kilka fotografii, na których pozowała w samej bieliźnie lub bieliźnie i krótkiej spódnicy. To wystarczyło, aby zakręcić niektórym w głowach. Zakręcić na tyle, aby płacono jej ochoczo za zestaw odważniejszych zdjęć. W komentarzach nie brakowało również propozycji matrymonialnych.