Kia EV6 z LEGO - użyto 350 tysięcy klocków. Zobacz proces budowy

Zobacz jak wygląda i jak powstawał ten projekt.

Budowanie różnych rzeczy z klocków LEGO to świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. O ile jednak tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych struktur z zestawów jest czystą przyjemnością, to konstruowanie superzłożonych projektów składających się nierzadko z setek tysięcy elementów jest wyzwaniem mocno nużącym. Ażpoświęcono na zbudowanie modelu samochodu elektrycznegow skali 1:1. Chyba było warto, bo robi on piorunujące wrażenie.

KIA EV6 na Milan Design Week

KIA EV6 z LEGO. | Źródło: BrickVisionNa odbywającym się w sercu włoskiej Lombardii, wydarzeniu związanym z branżą kreatywną i projektową, wystawiają się również producenci samochodów. Włoska firma, założona przez jedynego w tym kraju certyfikowanego przez LEGO konstruktora, Riccardo Zangelmiego, wspólnie z marką KIA zaprezentowała niezwykły model auta KIA EV6, zbudowany z ok. 350 000 klocków LEGO.KIA EV6 z LEGO. | Źródło: BrickVisionBrickVision zrealizowało projekt na przestrzeni czterech miesięcy. W trakcie 800 godzin tworzenia nie tylko stworzono imponujący model, ale też wyposażono go w potęgujący pozytywny efekt funkcjonujący system oświetlenia. Przednie i tylne światła działają tak, jak w prawdziwym samochodzie.KIA EV6 z LEGO. | Źródło: BrickVisionProces montażu został udokumentowany w materiale wideo umieszczonym na kanale YouTube KIA Italy. Można na nim zobaczyć różne fazy projektu. Same przygotowania i opracowanie koncepcji budowy były niezwykle czasochłonne. Model został początkowo zbudowany jako wirtualny model 3D, aby zagwarantować później jego integralność konstrukcyjną.KIA EV6 to pierwszy z 15 w pełni elektrycznych modeli samochodów, które KIA chce zaprezentować do 2025 roku. W game jest też już obecna elektryczna KIA Niro, a wkrótce pojawi się w niej także siedmioosobowa KIA EV9.Źródło: BrickVision