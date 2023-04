Lubisz robić zdjęcia i jesteś studentem? Canon ma dla Ciebie propozycję

Masz czas do 16 kwietnia.

Studiujesz i kochasz fotografię? Działaj!

"Program rozwoju Canon stał się jedną z wiodących inicjatyw wspierających i łączących młodych fotografów. Cieszę się, że mogłem obserwować tych niezwykle kreatywnych, młodych ludzi w poprzednich edycjach. Tegoroczny program ponownie oferuje dostęp do jednego z najważniejszych wydarzeń w branży i możliwości rozmów z najbardziej cenionymi na świecie fotoreporterami, jak również wsparcie finansowe, które daje młodym fotografom szansę na rozpoczęcie wspaniałej kariery"

Canon Europe po raz kolejny uruchomił możliwość składania wniosków w ramach Canon Student Development Programme (CSDP). To siódma odsłona programu, w ramach którego wspiera się aspirujących fotografów w podjęciu pierwszych istotnych kroków na ich fotograficznej ścieżce kariery. Inicjatywa opiera się na kontaktach z doświadczonymi profesjonalistami ze społeczności fotograficznej oraz możliwości udziału w najważniejszych wydarzeniach branżowych.Program jest otwarty dla studentów oraz stażystów mieszkających i studiujących w Europie (także w Polsce), na Bliskim Wschodzie i w Afryce, którzy w terminie od 13 marca do 16 kwietnia mogą nadsyłać swoje zgłoszenia. Ograniczona liczba miejsc będzie również dostępna dla kandydatów zatwierdzonych przez profesjonalistów z branży. Zgłoszenia zostaną ocenione przez panel redakcyjny złożony z fotografów Getty Images, Reuters, AFP i EPA. Członkowie jury zdecydują o wyborze stuosobowej grupy najbardziej obiecujących młodych twórców.Każdy chętny powinien wypełnić formularz i przesłać swoje portfolio - maksymalnie dwa projekty, po 20 obrazów każdy. Dołączyć należy opisy projektów, podpisy pod obrazami oraz życiorys. Chodzi zdjęcia z zakresu fotoreportażu lub fotografii dokumentalnej.Aby zgłosić się do udziału w programie Canon Student Development Programme 2023, należy odwiedzić stronę internetową projektu, o tutaj . 100 uczestników zostanie zakwalifikowanych do programu Canon Student Development Programme i otrzyma stosowne powiadomienie do 5 maja 2023 roku.- tłumaczy Daniel Etter, fotoreporter i ambasador Canon.We wrześniu grupa 30 studentów pojedzie na pięciodniowe warsztaty Canon w Gironie (Hiszpania). Ostatni wieczór młodzi fotoreporterzy spędzą na międzynarodowym festiwalu fotoreportażu Visa pour l'Image w Perpignan (Francja).Źródło: Canon