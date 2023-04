Elon Musk tworzy własną SI. Już wiecie, dlaczego zniechęcał innych do prac

Kombinator.

Elon Musk kupił tysiące kart graficznych

Gdy tylko przeczytałem o tym, że Elon Musk apeluje o wstrzymanie prac nad sztuczną inteligencją , pomyślałem sobie, że czyni to wyłącznie we własnym interesie. Jeśli bowiem znany ekscentryczny miliarder coś robi lub zapowiada, to z myślą o tym, aby na tym zarobić. Sterowanie kursem akcji Tesla za pomocą tweetów i zmiana logo Twittera na pieseła , w celu napompowania kursu kryptowaluty o nazwie Dogecoin to tylko niektóre z długiej listy grzeszków i grzechów. Okazało się, że Elon Musk wpompował właśnie gigantyczne pieniądze w rozwój własnego projektu związanego z SI.Pomimo opowiadania się za wstrzymaniem prac nad doskonaleniem SI (ang. AI) w całej branży, Elon Musk uruchomił duży projekt związany ze sztuczną inteligencją w obrębie Twittera. Firma zakupiła za "dziesiątki milionów dolarów" okołoi zwerbowała "wybitny talent pracujący nad AI" z DeepMind do projektu, który dotyczy dużego modelu językowego (LLM), donosi Business Insider. Przy okazji trwają poszukiwania nowych inżynierów.Jedno ze źródeł zaznajomionych ze sprawą przekazało, że projekt Muska wciąż znajduje się w początkowej fazie. Inwestycja w tak znaczące zwiększenie mocy obliczeniowej sugeruje pełne zaangażowanie w rozwój projektu, twierdzi inna osoba. Cokładny cel prac nad generatywną sztuczną inteligencją jest, ale potencjalne zastosowania obejmują poprawę funkcjonalności wyszukiwania lub generowanie ukierunkowanych treści reklamowych.Prognozuje się, że układy graficzne zostaną wykorzystane w jednym z dwóch pozostałych centrów danych Twittera, przy czym najbardziej prawdopodobnym jest to w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, że Musk zamknął główne centrum danych Twittera w Sacramento pod koniec grudnia 2022 roku, co obniżyło możliwości obliczeniowe firmy.Elon Musk stwierdził, że sztuczna inteligencja zagraża ludzkości. Najwyraźniej nie ta, którą rozwija. Takie toŹródło: Business Insider