Tak Starship ma polecieć na Marsa. SpaceX stworzyło nową wizualizację

Kiedy ta wizja zostanie urzeczywistniona?

Widowiskowy lot na Marsa

Prawdopodobnie odległa przyszłość

jeszcze nie poleciał na orbitę Ziemi, a co dopiero nalub. Niemniej, firma Elona Muska już wyobraża sobie, jak takie podróże miałyby wyglądać. W ostatnim czasie opublikowała ona nowe wideo, które wizualizuje przyszły lot statku Starship na Czerwoną Planetę.Początek nowego filmuprzenosi nas do, gdzie znajduje się– fabryka, ośrodek badawczy i jednocześnie port kosmiczny przedsiębiorstwa. W wideo właśnie tam na swój start czeka rakieta Starship.W końcu Starship startuje, pozostawiając za sobą kłęby pyłu i pary, po czym mija chmury w ziemskiej atmosferze, by znaleźć się w przestrzeni kosmicznej. Tam oddziela się od swojego pierwszego stopnia –, przechodzi proces tankowania i zaczyna zmierzać w kierunku bliźniaczki Ziemi – Marsa. Pierwszy stopień wraca zaś do atmosfery i ląduje z powrotem w SpaceX Starbase.Tankowanie statku Starship będzie bardzo ważną częścią misji. SpaceX najpewniej umieści na orbicie Ziemi tankowiec, czyli Starship bez okien, który będzie zaopatrzał w paliwo inne pojazdy lecące na Marsa.W połowie wideo SpaceX w końcu możemy zobaczyć Marsa. Na powierzchni planety zastajemy jednak nie pustkowia, a trzy inne rakiety Starship. Ostatecznie Starship ląduje na Marsie – pionowo – a astronauci otwierają jego właz, pokazując nam prosperująca marsjańską kolonię.Oczywiście, wideo SpaceX to tylko wizja – wizja, do realizacji której jest jeszcze daleko. Jak wspomniałam, SpaceX ma jeszcze do przeprowadzenia pierwszy orbitalny test statku Starship , a ten nieustannie się opóźnia.Jeżeli SpaceX w końcu zakończy testu statku Starship, może zapoczątkować nowy etap w eksploracji kosmosu. Pojazd ten ma na przykład dostarczać astronautów NASA na powierzchnię Księżyca, w ramach programu Artemis. W następnej kolejności mają być właśnie podróże na Marsa. Niemniej, pierwsze lądowanie Starshipa na Marsie to jedno, a budowa całej marsjańskiej kolonii to zupełnie co innego.Źródło: SpaceX, fot. tyt. SpaceX