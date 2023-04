Lofi Girl ma teraz kolegę. Niespodzianka dla fanów synthwave

Muzyczne uniwersum właśnie się powiększyło.



Twórcy popularnego kanału Lofi Girl zaprezentowali swojej społeczności drugą postać w tym nietypowym uniwersum. Mowa tu o Synth Boy, chłopaku mieszkającym naprzeciwko popularnej dziewczyny – tym samym uruchomiono trzecią już transmisję na żywo, podczas której można towarzyszyć nowemu bohaterowi oraz słuchać elektronicznej muzyki należącej do dosyć specyficznego gatunku synthwave.





Synth Boy to nowa postać w uniwersum Lofi Girl



Lofi Girl z pewnością kojarzy ogromne grono uczniów i studentów, które preferuje naukę w akompaniamencie nastrojowej, jak i uspokajającej melodii. Rytmy lo-fi nadają się do tego idealnie, zwłaszcza gdy do tego wszystkiego dodamy miłą dla oka (oraz łatwą do utożsamienia się) estetykę. Wtedy tak naprawdę otrzymujemy perfekcyjną kombinację – bo kto w swoim całym życiu nie spędził przynajmniej kilku godzin siedząc znudzonym nad stertą książek? No właśnie.



Ostatnio o tytułowym kanale zrobiło się dosyć głośno w połowie ubiegłego roku, kiedy to YouTube wstrzymał trwającą od tysięcy godzin transmisję na żywo z powodu rzekomego złamania praw autorskich. Sprawa została szybko wyjaśniona, a znana wszystkim dziewczyna powróciła do przeglądania notatek. Przez kilka ostatnich dni mieliśmy do czynienia z kolejną zagadką, gdyż Lofi Girl ponownie odeszła od biurka – lecz tym razem wszystko okazało się zaplanowaną akcją.



Zaczęła się ona od zwrócenia uwagi na niebieskie światło widoczne z okna pokoju. Pojawiło się ono tam już dawno temu, lecz osobiście nie skłoniło mnie do żadnych przemyśleń (a słucham tej muzyki naprawdę często, choćby teraz). Kolejne wpisy twórców wskazywały, że coś może być na rzeczy – aż w końcu pojawiła się specjalna strona internetowa, a dziewczyna zniknęła z transmisji na żywo. Następnie ujawniono tajemniczy pokój, by finalnie zdradzić „wielki” sekret.







Niebieskie światło okazało się bić z mieszkania chłopaka określonego jako Synth Boy – mówimy więc o nowym nabytku w uniwersum Lofi Girl. Tym samym doczekaliśmy się uruchomienia nowego streama, na którym bezustannie możemy słuchać elektronicznej muzyki z gatunku synthwave, która dobrze sprawdzi się podczas odpoczynku czy zabawy w gry wideo. Poza tym uwagę zwrócono także na uroczego psa śpiącego na parapecie, a także widok z okna, gdzie ujrzeć rzecz jasna możemy zarys pokoju popularnej dziewczyny.



Jeśli więc jesteście fanami Lofi Girl, to z pewnością obserwowaliście całe zamieszanie związane z niebieskim światłem. Osoby niezaznajomione z uniwersum mają teraz okazję do słuchania dosyć charakterystycznego, ale wciąż niszowej muzyki mającej swoje początki nieco ponad dwadzieścia lat temu. Mocno nawiązuje ona swoją estetyką do kolorowych lat 80.



Osobiście przeniosę się chyba na transmisję synthwave radio - beats to chill/game to, zwłaszcza że łatwiej mi się skupić chociażby przy pisaniu artykułów.



Źródło: YouTube, Twitter, wł.